به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «سیدعیسی طباطبایی دامغانی»، زاده نجف با اصالتی ایرانی است. او در طول پنجاه سال حضور در سرزمین لبنان، توانسته است مجموعهای متنوع از ساختارها، سازمانها، ساختمانها و بیمارستانها برای خدمت به اهالی این سرزمین ایجاد کند.
این نوع از خدمت در سرزمینی که تقریبا در ۵۰ سال گذشته، مرکز همه بحرانهای منطقه بوده و تقرییا هیچ روزگاری بدون حملات خارجی، درگیریهای داخلی یا تنشهای تند سیاسی نبوده است، بیآنکه وابستگی مالی یا تشکیلاتی به حکومت یا دولتی وجود داشته باشد و حتی گاه با مخالفت علنی برخی از دوستان نیز مواجه شود، نیازمند روحیهای جهادی است که با نگاه تمدنی، بدون اندکی انحراف سیاسی یا مالی، بتواند فراتر از اقدامات مسلحانه، به یک تشکیلات نظامی بنگرد و نیازهای فرهنگی، اجتماعی، درمانی و رسانهای دهها سال آینده را بشناسد و ساختارهای مناسب برای هر کدام را طراحی و سازمانهای متناسب با هر نیاز را ایجاد کند. به گونهای که سالها بعد، برخی از این مجموعهها، آن چنان اثرگذار شوند که بهعنوان نمادهای «حزبالله» در جهان شناخته شوند.
طراحی، ایجاد، راهاندازی و توسعه بیش از ۱۲ «کلان پروژه» خدماتی، درمانی، فرهنگی و رسانهای، بخش کوچکی از فعالیتهای ایشان در طول این ۵۰ سال بوده است: خدماتی که بسیار «متنوع» و «بسیار موثر» هستند؛ ولی تنها عناوین برخی از آنها را میتوان در این نوشته کوتاه معرفی کرد: تاسیس مراکز خدماتی مانند کمیته امداد امام خمینی(ره) لبنان، ایجاد «موسسه شهید» و «موسسه جرحی» در قالبی شبیه به فعالیتهای بنیاد شهید و بنیاد جانبازان در ایران، تاسیس حدود ۲۵ مرکز فرهنگی با عنوان «موسسه الامام الخمینی الثقافیه»، حفر حدود ۵۰ چاه عمیق برای توسعه کشاورزی در منطقه، تاسیس موسسه کوثر برای گسترش ازدواج، ایجاد حدود ده بیمارستان تخصصی در مناطق مختلف کشور لبنان مانند بیمارستان شیخ راغب حرب و بیمارستان رسول اعظم(ص)، ایجاد صندوق «قرض الحسن» بهعنوان بزرگترین شبکه مالی حزبالله لبنان و ارائه خدمات مختلف مالی به صورت قرضالحسنه به عموم مردم، توسعه مرقد «سیده خوله» و فعال کردن آن به عنوان بزرگترین مرکز فرهنگی شیعیان لبنان، تاسیس شبکه تلویزیونی «المنار»، ساخت دهها مدرسه و مراکز آموزش عالی در کنار تأسیس چندین حوزه علمیه، تنها فهرست اندکی از خدمات «سید طباطبایی» به سرزمین لبنان و جبهه مقاومت است. مجموعههایی که برخی، آنچنان مؤثر بوده که هماکنون نام دهها مرکز از این فهرست بلند، در لیست تحریم دولت آمریکا قرار گرفته است. فهرست تحریمی که حتی شامل برخی از بیمارستان و مراکز درمانی نیز میشود.
وی اگرچه در مراحل اولیه تأسیس این مجموعهها، از تجربیات سازمانهای مشابه در ایران استفاده فراوانی کرد؛ اما تفاوتهای میان ایران و لبنان، نیازمند نوآوری و ابداعات در ارائه خدمات بود. بهعنوان نمونه، تاریخ فعال شدن «موسسه شهید» که با هدف خدمت به خانواده شهدای لبنانی و فلسطینی تأسیس شده، به سالهای قبل از تاسیس رسمی حزبالله برمیگردد و در آن زمان، کمکهای حمایتی به این خانوادهها، غالبا محرمانه و مخفیانه ارائه میشد، الگویی که تقریبا هیچگاه در ایران وجود نداشت. این موسسه سالها بعد به شکل رسمی در لبنان ثبت شد.
سید عیسی طباطبایی بسیاری از این مراکز را با توجه به ارتباطاتی که با تجار مسلمان در کشورهای مختلف عربی مانند کویت و فعالان تجاری در کشورهای دیگر همچنین وجوهات شرعی تامین میکرد، اما در اولین روزهای فعالیت هر کدام، آن مجموعههایی را بهصورت کامل به مراکز مختلف واگذار میکرد، بهگونهای که برای خود حقی حتی در حد «عضو هیات امناء» نیز قائل نبود. خصوصیتی که نشانگر اخلاق و اخلاص خاص ایشان است.
اگرچه سید بهعنوان شخصیتی فرهنگی و عمرانی شناخته میشود، اما در کنار همه این خدمات، اگر بدانیم که او نخستین کسی بود که جواز شرعی «عملیات استشهادی» از امام خمینی(ره) دریافت کرد و به لبنان رساند، بهتر میتوان شخصیت جهادی ایشان را دریافت؛ موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است.
سید طباطبایی، خدمت خود را هیچگاه محدود به شیعیان نکرده و با نگاهی انسانی به ارائه خدمات به مردم لبنان و فلسطین پرداخته است. در بخش بعدی این نوشته، خدمات و جایگاه «عیسای لبنان» بیشتر بررسی میشود.
سید علی اصغر حسینی/ ابنا
