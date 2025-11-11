شبکۀ ضدامنیتی آمریکا و اسرائیل در چند استان کشور متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد یک شبکۀ ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل را شناسایی و پس از چند مرحله رصد و اشراف اطلاعاتی، منهدم کرده است.

این سازمان در اطلاعیه‌ای افزود: رژیم صهیونی به‌عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه، پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، تلاش داشت با ایجاد ناامنی در داخل ایران، شکست خود را جبران کند.

در همین راستا، رژیم شبکۀ وابسته‌ای از عناصر فریب‌خورده را برای اقدامات ضدامنیتی در نیمۀ دوم پاییز ۱۴۰۴ سامان داده بود.

بر اساس اعلام این سازمان با هوشیاری پاسداران گمنام امام زمان(عج)، اعضای این شبکه در چند استان کشور شناسایی و دستگیر شدند.

