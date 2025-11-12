به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی تصمیم به تعطیلی قدیمیترین نهاد رسانهای نظامی خود گرفت؛ اقدامی که با واکنشهای گستردهای در محافل رسانهای و سیاسی همراه شده است.
طبق اعلام رسمی، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، دستور تعطیلی کامل «رادیو ملی ارتش» را صادر کرده است؛ رادیویی که فعالیت خود را از سال ۱۹۵۰ آغاز کرده و یکی از نمادهای رسانهای ارتش اسرائیل محسوب میشود.
بر اساس این تصمیم، پخش برنامههای این رادیو تا اول مارس ۲۰۲۶ بهطور کامل متوقف خواهد شد و تیمی تخصصی در وزارت جنگ، مأمور اجرای این تصمیم و تضمین انتقال آرام و بدون تنش شده است.
کاتس در توضیح این تصمیم اعلام کرد که «رادیو ملی ارتش» بهعنوان رسانهای نظامی برای خدمت به سربازان و خانوادههای آنان تأسیس شده بود، نه بهعنوان بستری برای بیان دیدگاههای انتقادی علیه ارتش.
وی افزود: «ادامه فعالیت این رادیو، ارتش را بهطور ناخواسته وارد فضای سیاسی کرده و به جایگاه آن بهعنوان ارتش آسیب زده است.»
گفتنی است «رادیو ملی ارتش» که بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت میکرد، علاوه بر اخبار نظامی و سیاسی، گزارشهای ترافیکی، برنامههای آموزشی و سرگرمی نیز ارائه میداد و بودجه آن از وزارت جنگ و درآمدهای تبلیغاتی تأمین میشد.
