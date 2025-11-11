سید عیسی طباطبایی نماد اخلاص، جهاد و پیوند مقاومت ایران و لبنان است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ابنا_ در آیین رونمایی از مستند «وکیل» که به روایت زندگی و مجاهدتهای حجتالاسلام والمسلمین سید عیسی طباطبایی، نماینده حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در لبنان میپردازد، آیتالله محمدحسن اختری، رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) با تقدیر از این اثر هنری، ابعاد کمتر شناختهشدهای از زندگی و خدمات سید عیسی طباطبایی را بیان کرد.
آیتالله اختری در ابتدای سخنان خود با قدردانی از سازندگان مستند «وکیل» گفت: کار بسیار ارزشمندی است که هنرمندان به سراغ روایت زندگی شخصیتهایی بروند که کمتر شناخته شدهاند. اینکه زندگی، تلاشها و ایثار این بزرگان به تصویر کشیده شود، خود یک کلاس آموزشی و تربیتی برای نسل امروز است.
وی تأکید کرد: ساخت مستند درباره عالمی فداکار، زاهد، عارف و دانشمند همچون سید عیسی طباطبایی، اقدامی درخور تقدیر است و باید ادامه یابد.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به سابقه آشنایی خود با سید عیسی طباطبایی گفت:رفاقت و همکاری من با آقای طباطبایی به بیش از ۶۰ سال پیش، در نجف اشرف بازمیگردد. ما با بزرگانی چون شهید آیتالله مدنی، آیتالله راستی و آیتالله رضوانی همدرس بودیم و روزهای پنجشنبه و جمعه را به درس و مباحثه اختصاص میدادیم. آقای طباطبایی در همان دوران، روحی عارفانه و زاهدانه داشت و از همان زمان زیارت جامعه کبیره را از حفظ میخواند.
وی افزود: در سفر حج سال ۱۳۵۱ نیز همراه ایشان بودم. روح عبادت و معرفت در وجود او موج میزد و همین ارتباط عمیق با قرآن و عرفان، پایهگذار مسیر آیندهاش در لبنان شد.
آیتالله اختری با مرور دوران تبلیغی سید عیسی طباطبایی گفت:پس از سالها تحصیل در نجف، گروهی از طلاب ایرانی تصمیم گرفتند برای تبلیغ دین به مناطق مختلف اعزام شوند. در آن زمان تبلیغ در نجف مرسوم نبود، اما ما با انگیزه خدمت به اسلام این مسیر را آغاز کردیم. آقای طباطبایی در لبنان، بهویژه در شهر صور، در مدرسهای وابسته به امام موسی صدر فعالیت کرد و سپس در روستای کفرونه امام جماعت و مبلغ شد. او در آن دوران چهرهای پرتلاش و مردمی بود.
مدیرعامل بنیاد بینالمللی عاشورا با بیان اینکه طباطبایی در لبنان نقشی بیبدیل در نهادسازی و سازماندهی جامعه شیعه ایفا کرد، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان با شناختی که از سوی حضرت امام(ره) و دفتر ایشان وجود داشت، مأموریتهای مهمی در لبنان بر عهده گرفت. او اگرچه شاید حکم نمایندگی رسمی نداشت، اما با وکالت از امام در امور وجوهات، ارتباط گستردهای با مؤمنان و خیرین شیعه در لبنان، سوریه، کویت و بحرین برقرار کرد و بسیاری از نهادهای امدادی و فرهنگی را پایهگذاری نمود.
وی افزود: کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید، صندوق قرضالحسنه، بنیاد کوثر، مدارس المهدی، شبکه المنار، رادیو صوت المستضعفین، بیمارستان رسول اعظم(ص) در بیروت و بیمارستان شیخ راغب حرب در نبطیه از جمله نهادهاییاند که با همت و مدیریت سید عیسی طباطبایی تأسیس شدند.
آیتالله اختری تأکید کرد: کار بزرگ او تنها ساخت ساختمان یا اداره مؤسسات نبود، بلکه نهادینهکردن روحیه مقاومت و خودباوری در میان مردم لبنان بود. او توانست میان حزبالله و مردم لبنان، اعم از شیعه، سنی و مسیحی، پیوندی ناگسستنی ایجاد کند. همان خدمات فرهنگی و اجتماعی سبب شد که امروز، مقاومت لبنان در قلب مردم جای داشته باشد.
رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ادامه به ارتباطات طباطبایی با گروههای فلسطینی اشاره کرد و گفت: در دوران جنگهای داخلی لبنان، او رابط اصلی جمهوری اسلامی با گروههای فلسطینی بود. در نبرد اردوگاه رشیدیه، ۷۰ روز در محاصره ماند تا از نزدیک پیام حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینیها را برساند. در آن روزها حتی از کمبود آب و غذا رنج میبرد و با فداکاری تمام، نماد صداقت ایران در حمایت از مقاومت فلسطین شد.
وی ادامه داد: با تلاشهای او، ارتباط جمهوری اسلامی با گروههای جهاد اسلامی و حماس نیز برقرار شد. بسیاری از جلسات نخستین این ارتباطها با واسطهگری طباطبایی انجام گرفت.
آیتالله اختری در پایان گفت: سید عیسی طباطبایی با عشق به اسلام، قرآن و اهلبیت(ع)، و با علاقهمندی عمیق به امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، تمام نهادهایی را که ساخته بود، بعدها به حزبالله لبنان واگذار کرد. این روح ایثار، نشانه اخلاص او بود. او مصداق آیه شریفه "رِجالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللَّه" است.
وی تأکید کرد: مستند "وکیل" میتواند برای نسل امروز، نمونهای زنده از این حقیقت باشد که یک انسان مؤمن و خالص، حتی به تنهایی میتواند مسیر تاریخ را دگرگون کند.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما