  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

پاسخ تحلیلگر صهیونیست؛

چرا الجولانی از درِ پشتی وارد کاخ سفید شد؟

۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۶
کد مطلب: 1749508
چرا الجولانی از درِ پشتی وارد کاخ سفید شد؟

«در سیاست آمریکا، هر کسی که از درِ پشتی کاخ سفید پذیرفته شود، شخصیتی موقت در ریاست‌جمهوری کشور خود محسوب می‌شود.»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضور ابومحمد الجولانی حاکم این روزهای سوریه در کاخ سفید حواشی زیادی به دنبال داشت.

ادی کوهنِ صهیونیست، پژوهشگر و تحلیل‌گر امور خاورمیانه که در سرزمین‌های اشغالی سکونت دارد، در صفحه خود در ایکس نوشت: «بسیاری تعجب می‌کنند که چرا ابومحمد الجولانی از درِ پشتی و نه از درِ اصلی کاخ سفید وارد شد.

پاسخ این است: در سیاست آمریکا، هر کسی که از درِ پشتی کاخ سفید پذیرفته شود، شخصیتی موقت در ریاست‌جمهوری کشور خود محسوب می‌شود.

کوهنِ افزود: سفر او صرفاً برای اجرای دستورات آمریکاست و نه چیز دیگر، و او به‌عنوان شریک یا متحد راهبردی به شمار نمی‌آید.

نمی‌خواهم موضوع را کش بدهم، منظورم همین است».

...................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha