چرا الجولانی از درِ پشتی وارد کاخ سفید شد؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضور ابومحمد الجولانی حاکم این روزهای سوریه در کاخ سفید حواشی زیادی به دنبال داشت.

ادی کوهنِ صهیونیست، پژوهشگر و تحلیل‌گر امور خاورمیانه که در سرزمین‌های اشغالی سکونت دارد، در صفحه خود در ایکس نوشت: «بسیاری تعجب می‌کنند که چرا ابومحمد الجولانی از درِ پشتی و نه از درِ اصلی کاخ سفید وارد شد.

پاسخ این است: در سیاست آمریکا، هر کسی که از درِ پشتی کاخ سفید پذیرفته شود، شخصیتی موقت در ریاست‌جمهوری کشور خود محسوب می‌شود.

کوهنِ افزود: سفر او صرفاً برای اجرای دستورات آمریکاست و نه چیز دیگر، و او به‌عنوان شریک یا متحد راهبردی به شمار نمی‌آید.

نمی‌خواهم موضوع را کش بدهم، منظورم همین است».

...................

