فوتسال ایران قهرمان بازی‌های همبستگی اسلامی؛ جشنواره گل ایرانی‌ها مقابل مراکش/ ۵-۰

۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۵
تیم ملی فوتسال ایران در دیدار نهایی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض، با نمایشی مقتدرانه و نتیجه قاطع ۵ بر صفر مقابل مراکش به پیروزی رسید و مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی فوتسال ایران در دیدار نهایی مسابقات فوتسال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ که از ساعت ۱۹:۳۰ سه‌شنبه در سالن «گرین هال» ریاض برگزار شد، با نتیجه ۵ بر صفر مراکش را شکست داد و قهرمان شد.

ملی‌پوشان فوتسال کشورمان در نیمه نخست کار را یکسره کردند و توسط امیرحسین غلامی، مهدی کریمی و حسین طیبی سه بار دروازه مراکش را گشودند.

در نیمه دوم نیز تیم ایران با دفاع از اندوخته سه گله نیمه اول و استفاده از فرصت‌های پاورپلی مراکش، دو بار دیگر توسط حسین طیبی و امیرحسین غلامی به گل رسید و جشنواره گل خود را تکمیل کرد.

پایان طلسم شکست‌ناپذیری مراکش

مراکش که در چهار دیدار اخیر برابر تیم ملی فوتسال ایران شکست نخورده و به گربه سیاه شاگردان وحید شمسایی تبدیل شده بود، سرانجام در ریاض مقابل ملی‌پوشان کشورمان تن به شکست داد.

مسیر ایران تا فینال

شاگردان شمسایی در مرحله گروهی این رقابت‌ها دو تساوی مشابه ۲ ـ ۲ مقابل مراکش و افغانستان و یک برد ۴ بر یک برابر تاجیکستان کسب کردند. آنها سپس با برتری ۴ بر ۲ مقابل ازبکستان راهی دیدار نهایی شدند و در نهایت با پیروزی پرگل برابر مراکش مدال طلای بازی‌های همبستگی اسلامی را به دست آوردند.

