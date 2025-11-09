ایران به فینال فوتسال کشورهای اسلامی رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این مسابقه که با تساوی یک بر یک در نیمه نخست به پایان رسید، عملکرد درخشان دروازه‌بان‌ها به‌ویژه باقر محمدی مانع از گلزنی بیشتر شد. در نیمه دوم، ایران توانست با گل‌های مسعود یوسف، سالار آقاپور، مسلم اولادقباد و علی خلیل‌وند از سد ازبکستان عبور کند.

شاگردان وحید شمسایی پیش‌تر در مرحله گروهی برابر مراکش و افغانستان به تساوی رسیده بودند و با پیروزی مقابل تاجیکستان به نیمه‌نهایی راه یافتند.

برنامه دیدار پایانی

فینال رقابت‌ها روز سه‌شنبه ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد. در دیگر دیدار نیمه‌نهایی، تیم‌های مراکش و عربستان به مصاف هم می‌روند تا حریف ایران در فینال مشخص شود.

