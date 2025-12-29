شنیده شدن صدای انفجار در منطقه المزه دمشق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های سوری امروز دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف منطقه المزه در دمشق خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، علت انفجار تاکنون نامشخص است. صفحات خبری در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند که صدای انفجار شنیده شده اما هیچ اطلاعاتی درباره خسارت یا تلفات احتمالی منتشر نشده است.

در همین حال، صفحه خبری «سیریا وان» نوشت که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد صدای انفجار ممکن است ناشی از تمرینات نظامی بوده باشد. تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره وقوع آسیب یا تلفات ارائه نشده است.

