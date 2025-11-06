فاجعه غزه آزمون ایمان و وجدان امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همایش سالانه «وحدت امت» با عنوان «امتحان امت در میدان غزه» در پاکستان برگزار شد. ریاست این گردهمایی را حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رهبر تحریک بیداری امت مصطفی(ص)، برعهده داشت. در این مراسم، رهبران احزاب دینی و سیاسی، علمای برجسته، اساتید دانشگاه، وکلا، روزنامهنگاران و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
نقوی طی سخنانی با اشاره به فاجعه غزه گفت: تراژدی غزه، آزمونی برای ایمان و وجدان تمام امت اسلامی و بشریت است. در این آزمون، نهادهای بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و بیشتر حاکمان مسلمان مردود شدهاند.
وی تأکید کرد: با وجود بیش از دو میلیارد مسلمان در جهان، امت نتوانسته نقشی را ایفا کند که قرآن و شریعت از آن انتظار دارند، و این خود نشانهای از شکست جمعی امت اسلامی است.
این عالم برجسته پاکستان فداکاریهای کودکان، زنان و مردم غزه را نمونهای درخشان از ایمان و استقامت دانست و افزود: نهادهای آموزشی و فکری مسلمانان از قرآن فاصله گرفتهاند و همین انحراف، ریشه اصلی ضعف امت است. اگر قرآن، برنامه واقعی فرد، جامعه و حکومت قرار میگرفت، امت امروز گرفتار ذلت و تفرقه نمیشد.
نقوی جنبشهای حماس، حزبالله، مجاهدان یمن و رهبری ایران را الگوی واقعی مقاومت و غیرت ایمانی دانست و با انتقاد از سیاستهای وابسته به آمریکا و اسرائیل گفت: حاکمانی که مردم خود و فلسطینیان مظلوم را برای منافع جهانی معامله میکنند، در آزمون امت به بدترین شکل مردود شدهاند.
وی در پایان اظهار داشت: ملت پاکستان ملتی با غیرت و شرافت است که تنها به رهبری صالح و برنامه قرآنی نیاز دارد. اگر مردم و رهبران دینی پاکستان بیدار شده و در حمایت از مظلومان فریاد برآورند، میتوانند مسیر تاریخ را تغییر دهند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما