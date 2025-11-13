به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش، با تأکید بر نقش کلیدی تعلیم‌وتربیت در توسعه کشور، اعلام کرد که در دولت دکتر پزشکیان، آموزش‌وپرورش از حاشیه تصمیم‌سازی‌ها خارج شده و به جایگاه اصلی خود در سیاست‌گذاری‌های کلان بازگشته است.

وی افزود: توجه به آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت در دستور کار قرار گرفته و رئیس‌جمهور شخصاً در اغلب جلسات هیئت دولت به این موضوع می‌پردازد؛ سطحی از توجه که در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است.

حکیم‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های بالای دانش‌آموزان، به‌ویژه دختران در مناطق کمتر برخوردار، گفت: استعداد و انگیزه در این مناطق چشمگیر است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم شود.

او هدف از تأسیس نمایندگی آموزش‌وپرورش در فسارود را حمایت مؤثرتر از معلمان و دانش‌آموزان این منطقه دانست و تأکید کرد: این اقدام گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی است.

معاون وزیر در پایان با تجلیل از نقش معلمان در پیشرفت کشور، اظهار داشت: ما همواره خود را مدیون معلمان می‌دانیم؛ چرا که توسعه واقعی بدون تلاش این قشر فرهیخته ممکن نیست.

