به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از سفر به لبنان، دولت و متحدانش را به «سستی در مقابله با حزب‌الله» متهم کرده است. پس از این سفر اما، نشانه‌های تبعیت فوری دولت از درخواست‌های واشنگتن آشکار شد.

بانک مرکزی لبنان به ریاست کریم سعید در حال آماده‌سازی بخشنامه‌ای است که بر اساس آن، سقف مبلغ مورد نیاز برای اعلام هویت مشتریان صرافی‌ها از ده هزار دلار به هزار دلار کاهش می‌یابد؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند به گسترش بازار غیررسمی ارز و افزایش فعالیت دلالان منجر شود.

منابع سیاسی در بیروت می‌گویند این تصمیم در پاسخ به فشارهای مستقیم هیأت آمریکایی اتخاذ شده است.

هیأت مزبور در جریان دیدارهایی با مقامات لبنانی، آن‌ها را به «کوتاهی در اجرای تعهدات علیه حزب‌الله» متهم کرده و خواستار کنترل شدیدتر بر جریان نقدینگی و انتقال ارز شده است.

اما نقطه عطف جنجالی این سفر، و طبق آنچه طبق الاخبار لبنان فاش کرده است، در دیدار محرمانه این هیأت با گروهی از سیاستمداران لبنانی در منزل نماینده فؤاد مخزومی، رودولف عطالله، عضو آمریکایی هیأت، در سخنانی تند هشدار داد که «در صورت ادامه بی‌عملی، اسرائیل خودش وارد عمل خواهد شد».

اما در واکنشی غیرمنتظره به این اظهارنظر عضو آمریکایی هیأت، «ندیم الجمیل»، نماینده پارلمان لبنان و از چهره‌های ضدحزب‌الله، پاسخ داد: «ما چهل سال است منتظر این لحظه‌ایم!»

این جمله، عملاً به معنای استقبال از اقدام نظامی اسرائیل علیه لبنان تعبیر شده و نشانه‌ای از شکاف عمیق در درون ساختار سیاسی لبنان است؛ شکافی که برخی نیروهای آن، به جای حفظ وحدت ملی، خود را در صف هم‌سویی با تل‌آویو قرار داده‌اند.

هم‌زمان، کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب مالی و سیاسی اقدامات جدید بانک مرکزی هشدار می‌دهند. آن‌ها معتقدند سیاست‌هایی که تحت فشار واشنگتن به اجرا گذاشته می‌شود، ممکن است کنترل دولت بر بازار نقدی را کاهش داده و به تضعیف استقلال اقتصادی لبنان بینجامد.

