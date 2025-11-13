به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین لطفالله دژکام، در اجلاسیه کارگروههای راهبردی نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس با اشاره به برگزاری نشست کارگروههای راهبردی نهاد نمایندگی ولیفقیه، حضور استاندار فارس و معاونان استانداری را در این جلسات مهم و اثرگذار توصیف کرد.
وی با تأکید بر ضرورت مشورت، همدلی و اجرای مصوبات، اظهار داشت: این سهضلعی میتواند گرهگشای بسیاری از مسائل کلان استان باشد و مسیر تصمیمگیریهای مؤثر را هموار کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری از تدوین نظام مسائل استان در محورهای مختلف خبر داد و گفت: این نظام با مشارکت اعضای کارگروهها و مدیران اجرایی بررسی میشود و راهحلهایی برای آن ارائه خواهد شد که در سیاستگذاریهای کلان نقشآفرین خواهد بود.
در این نشست، محسن پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فارس گزارشی از وضعیت موجود و چشماندازهای استان در چارچوب برنامه هفتم توسعه ارائه کرد. همچنین معاونان استاندار و اعضای کارگروههای راهبردی به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود در حوزههای مختلف پرداختند.
