به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارشی تازه هشدار داد که مناطق سکونت مهاجران بازگشته در افغانستان با بحران شدید روبرو شدهاند. میلیونها نفر در حالی به کشور بازمیگردند که اقتصاد در حال کوچک شدن، بلایای طبیعی و زلزلههای اخیر، جوامع محلی را فراتر از ظرفیتشان تحت فشار قرار داده است.
این گزارش که بر پایه نظرسنجی از نزدیک به ۴۹ هزار خانوار افغان (از جمله بیش از ۱,۵۰۰ خانواده بازگشتی) تهیه شده، نشان میدهد بازگشتکنندگان عمدتاً در مناطق فقیرنشین شرقی و شمالی افغانستان ساکن میشوند و رقابت بر سر شغل، مسکن، آب و خدمات اساسی را به شدت افزایش دادهاند.
بر اساس این گزارش دسترسی به خدمات اساسی، دسترسی به بهداشت، آب آشامیدنی و آموزش به ویژه در روستاها و برای زنان و دختران به طور چشمگیری افت کرده است. ۹۰ درصد خانوارها برای بقا به راهکارهای منفی مانند کاهش غذا، فروش دارایی و قرض گرفتن روی آوردهاند. بدهکاری نیز بین آنان فراگیر است، به طوری که ۸۸ درصد بازگشتکنندگان گرفتار آن هستند.
در این گزارش به زلزلههای اخیر در ننگرهار، کنر و سمنگان همراه با سیل و خشکسالی، اشاره شده و گفته است این پدیدههای طبیعی خسارات سنگینی به خانهها و زیرساختها وارد کرده و آسیبپذیریها را عمیقتر کرده است؛ خانوارهای زنسرپرست از جمله بیشترین آسیب را دیدهاند.
فراخوان فوری برای لغو ممنوعیتهای زنان
کانی ویگناراجا، مدیر منطقهای UNDP، تأکید کرد: در برخی مناطق، یک چهارم خانوارها به زنان به عنوان نانآور اصلی وابستهاند. ممنوعیت کار زنان، نه تنها خانوادهها، بلکه کل جامعه و کشور را از پیشرفت محروم میکند.
وی محدودیت بر کارکنان زن در عملیات بشردوستانه را «قطع خدمات حیاتی برای نیازمندان واقعی» خواند.
این گزارش بار دیگر بر ضرورت لغو کامل ممنوعیتهای جنسیتی و سرمایهگذاری هدفمند در بازسازی پایدار تأکید کرده است.
