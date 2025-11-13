توافق کمیسیون عالی شیعیان افغانستان با نهادهای شیعه برای برگزاری مراسم فاطمیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون عالی شیعیان افغانستان نشستهای جداگانه با شورای علمای شیعه افغانستان و آیت الله واعظزاده بهسودی در کابل، به هدف مشورت و برنامهریزی منظم برای برپایی مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار کرد.
این کمیسیون روز پنجشنبه(۲۲ آبان) با انتشار تصاویری از نشستهای مشورتی خود با اعضای نهادهای شیعه در کابل، تاکید کرده که برنامههای فرهنگی، دینی و تبلیغی به طور هماهنگ و منظم برگزار گردد.
نشست مشترک مشورتی هیئت کمیسیون عالی شیعیان در مدرسه رسالت و با حضور رییس شورای علمای شیعه افغانستان و همچنین در دفتر آیتالله واعظزاده بهسودی با حضور وی برگزار شده است.
این کمیسیون اعلام کرده است: این جلسات به منظور بحث پیرامون نحوه گرامیداشت ایام سوگواری دخت گرامی پیامبر اسلام، حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد.
به گفته کمیسیون عالی شیعیان افغانستان، هیئت کمیسیون بر اهمیت حفظ وحدت اسلامی، رعایت شئونات دینی و بهرهبرداری معنوی از مناسبت فاطمیه برای تقویت ارزشهای دینی در جامعه تاکید کرده است.
کمیسیون عالی شیعیان در ادامه اظهار کرده است: در پایان توافق شد تا با همکاری مشترک شورای علما و کمیسیون، برنامههای فرهنگی، تبلیغی و دینی به گونهای تنظیم گردد که هم پاسدار حرمت ایام باشد و هم زمینهساز تقویت وحدت در جامعه گردد.
شایان ذکر است، دو سال پیش کمیسیون عالی شیعیان و شورای علمای شیعه افغانستان توافق کرده بودند که در مورد مناسبتهای دینی و فرهنگی همکاری و هماهنگیهای نزدیک داشته باشند.
