به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه (SOHR) روز یکشنبه اعلام کرد که گروه‌های مسلح وابسته به دولت انتقالی سوریه فشارهای خود بر محله‌های علوی‌نشین دمشق را به شدت افزایش داده‌اند و در تازه‌ترین اقدام، به ساکنان محله السومریه مهلت ۲۴ ساعته برای تخلیه خانه‌هایشان داده‌اند.

طبق گزارش الاخبار، «ابوحذیفه»، مسئول امنیتی منطقه، شخصاً به محله السومریه آمده و به صورت شفاهی به ساکنان اعلام کرده است که خانه‌هایی که روی نقشه‌ها با رنگ سبز علامت‌گذاری شده‌اند باید تا ۲۴ ساعت آینده کاملاً تخلیه شوند. وی همزمان تهدید کرده که در صورت عدم اجرای دستور، عملیات تخریب این منازل «در ساعات آینده» آغاز خواهد شد.

ساکنان این محله این دستور را «تهدید مستقیم به آوارگی اجباری» توصیف کرده و نهادهای حاکم بر منطقه را متهم می‌کنند که با ایجاد فشارهای امنیتی و معیشتی روزانه، در تلاشند پایتخت را از حضور جمعیت علوی خالی کنند و تغییرات جمعیتی سیستماتیک را تحمیل نمایند.

این برای نخستین بار نیست که محله السومریه هدف اقدامات محدودکننده قرار می‌گیرد. پیش‌تر گروه‌های مسلح دیواری جداساز در اطراف این محله احداث کرده بودند که رفت‌وآمد خودروها و عابران را به شدت مختل کرده و عملاً السومریه را به منطقه‌ای محصور و ایزوله تبدیل کرده بود. ساکنان آن زمان نیز این اقدام را تلاشی آشکار برای وادار کردنشان به ترک محله دانسته بودند.

تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ واکنش رسمی از سوی دولت انتقالی سوریه یا نهادهای بین‌المللی در قبال این تهدید جدید منتشر نشده است. وضعیت در محله السومریه همچنان متشنج گزارش می‌شود و بسیاری از خانواده‌های علوی‌نشین در وحشت از احتمال تکرار سناریوی آوارگی اجباری به سر می‌برند.

