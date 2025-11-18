به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌های متناقض درباره احتمال تحویل صدها جنگجوی اویغور از سوی مقامات جدید سوریه به چین، در کنار تکذیب رسمی دولت الجولانی، یکی از حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی مرحله پساسقوط در سوریه را در وضعیت مبهمی قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی به نقل از منابع سوری اعلام کرد که مقامات جدید دمشق قصد دارند حدود ۴۰۰ جنگجوی اویغور را ـ که طی سال‌های جنگ سوریه به گروه‌هایی مانند حزب اسلامی ترکستان (TIP) پیوسته‌اند ـ به چین تحویل دهند.

این گزارش همزمان با سفر اسعد الشیبانی، وزیر خارجه دولت جدید سوریه، به پکن منتشر شد و طبق ادعای این منابع، چین با ادغام این نیروها در ارتش تازه‌تشکیل سوریه مخالفت کرده است.

وزارت خارجه چین نیز تصریح کرده بود که دمشق تعهد داده «اجازه استفاده از خاک سوریه برای آسیب رساندن به منافع چین» را ندهد.

با این حال، این ادعاها با واکنش صریح دولت الجولانی روبه‌رو شد.

خبرگزاری رسمی سوریه، سانا، به نقل از یک منبع در وزارت خارجه این دولت اعلام کرد که «گزارش خبرگزاری فرانسه حقیقت ندارد» و دولت جولانی نمی‌تواند درباره جنگجویانی که سال‌ها در جبهه‌های مختلف علیه دولت سابق جنگیده‌اند، بدون سازوکار حقوقی تصمیم‌گیری کند.

طبق گزارش سانا، موضوع تحویل به چین اساساً در دستور کار نیست و دولت جدید در حال بررسی کلی پرونده جنگجویان خارجی است.

دیدبان حقوق بشر سوریه تخمین می‌زند که بین ۳۲۰۰ تا ۴۰۰۰ جنگجوی اویغور همچنان در سوریه حضور دارند و بخشی از آنان طی سال گذشته در ساختارهای نظامی جدید ادغام شده‌اند.

ادلب، که پیش‌تر پایگاه هیئت تحریر الشام بود، مهم‌ترین محل تجمع آنان محسوب می‌شود.

در کنار تحولات سوریه، برخی گزارش‌های منطقه‌ای نیز حکایت از تشدید فشار دولت ترکیه بر پناه‌جویان اویغور و احتمال تحویل برخی از آنها به چین دارد؛ مسئله‌ای که نگرانی نهادهای حقوق بشری و جوامع مسلمان ترک‌زبان را افزایش داده و نشان می‌دهد بحران اویغورها محدود به خاک سوریه نیست.

کارشناسان معتقدند که تناقض روایت‌ها و نبود موضع شفاف رسمی، سرنوشت صدها جنگجوی اویغور را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی و دیپلماتیک دوران جدید سوریه تبدیل کرده است.

