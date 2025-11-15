به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اثر ارزشمند «کتاب غیبت» جدیدترین اثر آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی که با هدف تبیین فقه ‌الإجتماع و بازخوانی اخلاق فردی و اجتماعی غیبت در چهارچوب فقه اسلامی تألیف شده، روانه بازار نشر شد.

این اثر که توسط دفتر تنظیم و نشر آثار آیت‌الله حاج شیخ محسن فقیهی منتشر گردیده، حاصل دروس خارج فقه این استاد برجسته حوزه علمیه قم در باب مذکور است که پس از تنظیم و ویرایش فنّی، در اختیار اساتید و فقه‌پژوهان عزیز قرار گرفته است.

«کتاب غیبت» با رویکردی استدلالی و نظام‌مند به بررسی مسأله‌ی مهم «غیبت» پرداخته و در سه فصل کلان، تنظیم گردیده است. در فصل نخست که درباره حقیقت و مفهوم غیبت است، مؤلف ارجمند با دقت لغوی، قرآنی و روایی به تحلیل معنای غیبت پرداخته و حدود و قیود تحقق آن را بر پایه اقوال فقها تبیین ‌نموده است.

فصل دوم این کتاب ارزشمند به بررسی حکم و ادلّه حرمت غیبت می‌پردازد. فقیه عالیقدر با ارائه دلائل ششگانه، از قبیل نصوص قرآنی، روایات معصومان (علیهم‌السلام)، اجماع فقها و مبانی عقلی، این بحث فقهی را مورد بررسی استدلالی قرار داده‌اند. معظم له در این فصل به بررسی غیبت مسلمان غیر امامی و کودک ممیز و غیر ممیز و نوجوان نیز پرداخته است.

استاد برجسته دروس خارج حوزه های علمیه، در سومین فصل از این کتاب فقهی، به تبیین و بررسی مستثنیات غیبت می پردازد. در این بخش، شانزده عنوان از مستثنیات غیبت از جمله نصیحت مشورت‌کننده، دادخواهی و شکایت مظلوم، جرح شهود و راویان، متجاهر به فسق و نابودی ماده فساد، به تفصیل، بررسی و با مستندات روایی و عقلی تقویت شده است.

اثر حاضر با نثر دقیق علمی فقهی و در عین حال روان، ضمن حفظ ساختار فقهی، نگاهی روزآمد به مسائل اخلاق اجتماعی و پیامدهای فردی تربیتی غیبت دارد. این اثر از حیث غنای استدلال، انسجام علمی و اتقان منابع، می‌تواند منبع معتبر فقهی تفصیلی برای اساتید، محقّقان، طلاب و دانشجویان محترم در حوزه فقه اخلاقی و اجتماعی به‌شمار آید.

«کتاب غیبت» به تازگی در ۳۵۹ صفحه و در قطع وزیری توسط انتشارات بوستان کتاب، منتشر گردیده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این اثر ارزشمند به دفتر تنظیم و نشر آثار آیت‌الله فقیهی واقع در قم، خیابان صفائیه، کوی ۲۵، پلاک ۷۷ مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۸۳۱۸۲۸ تماس حاصل و یا به فروشگاه‌های بوستان کتاب در سراسر کشور مراجعه نمایند.

