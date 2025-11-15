به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات میدانی و سیاسی در عراق و سوریه وارد مرحلهای سرنوشتساز شده که میتواند موازنه قدرت در منطقه را دگرگون کند. در چنین فضایی، سید محمدجواد حسینی—تحلیلگر بینالمللی— در یادداشتی با ترسیم سناریوهای احتمالی پیشرو، نسبت به پیامدهای گام بعدی آمریکا و ایران هشدار میدهد؛ پیامدهایی که میتواند ساختار امنیتی و سیاسی عراق را به نقطهای حساس و حتی فروپاشنده نزدیک کند.
یک مسئله حیاتی که باید در نظر گرفته شود، پیامدهای تعیینکننده گام بعدی ایالات متحده و ایران در عراق و سوریه است.
مرحلهای محوری برای آینده منطقه
نیروهای حشد شعبی و رهبران سیاسی نزدیک به مقاومت و همچنین منابع نظامی و اقتصادی آنها هدف قرار خواهند گرفت.
حذف فیزیکی فرماندهان و چهرههای تأثیرگذاری مانند قیس الخزعلی، اکرم الکعبی، المحمداوی، هادی العامری، نوری المالکی و دیگر افراد تأثیرگذار انجام خواهد شد.
زیرساختهای نظامی نیروهای حشد شعبی، کتائب و حزبالله مورد حمله قرار خواهد گرفت.
این دقیقاً همان سناریویی است که حزبالله، حماس، یمن و ایران را توصیف میکند و در عراق نیز شاهد آن خواهیم بود.
پیشبینی میشود فاجعهای رخ دهد که وضعیت داخلی عراق را مانند لبنان به نقطه فروپاشی برساند و دوقطبی بزرگ خلع سلاح را برجسته کند.
عراق آخرین و مهمترین دژ نظامی و دفاعی تهران است، مگر اینکه تهران برخلاف استراتژی دفاعی دو سال گذشته خود عمل کند و جنگ جدیدی در عراق و سوریه آغاز شود.
تحقق اهداف ایالات متحده و اسرائیل در سوریه با خلع سلاح کامل گروههای مقاومت عراقی، تغییرات سیاسی و تقویت گروههای متحد تکمیل خواهد شد. علاوه بر این، تضعیف نفوذ ترکیه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
دانستن اینکه در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد و نتیجه چه خواهد بود، بسیار مهم است.
