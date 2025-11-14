به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) پس از حضور در مراسم اختتامیه اجلاس بین المللی نهج البلاغه در شهر اصفهان و ارائه سخنرانی ضمن بازدید از موسسه نهج البلاغه استان اصفهان واقع در حوزه علمیه امام علی علیه السلام با حجت الاسلام والمسلمین «سالک» رییس این موسسه و حجت الاسلام والمسلمین «بیگی» مدیرعامل موسسه و دبیر اجلاس نهج البلاغه، دیدار و گفتگو کرد.

در این جلسه که حجت الاسلام «محمدعلی معینیان» معاون امور بین‌الملل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) نیز حضور داشت، پیرامون موضوعات مختلفی در راستای اقدامات مشترک فی ما بین این مجمع و موسسه نهج البلاغه، گفتگو و مقرر شد که این موضوعات طی جلسات تخصصی مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.

گفتنی است مجمع جهانی اهل بیت(ع) در برگزاری اجلاس سوم و چهارم نهج البلاغه با موسسه نهج البلاغه، تعامل و همکاری ویژه ای در موضوعات مختلف، همچون دعوت از نهج البلاغه پژوهان بین المللی از کشور های مختلف، برگزاری نشست های تخصصی با موضوع نهج البلاغه در چندین کشور و نیز برگزاری وبینارهای متعدد با موضوع نهج البلاغه به زبان های مختلف داشته است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸