به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ظهر امروز شنبه در دیدار اعضای کنگره امناء الرسل در سالن جلسات مجمع با اشاره به ماموریت کنگره امناء الرسل اظهار کرد: مهم ترین وظیفه این کنگره احیای تراث اهل بیت(ع) و میراث عظیم علمای شیعه برای احیای تراث مکتب تشیع است. امیدوارم که دبیرخانه کنگره امناء الرسل، کار خودش را به خوبی انجام بدهد. در خصوص شخصیت های مدنظر کنگره امناء الرسل در دوره های آتی باید بگویم که مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از شخصیت های تاثیرگذار در عرصه های مختلف بودند که کتاب های زیادی از ایشان برای ما به یادگار مانده است، مرحوم آیت الله سید هبه الدین شهرستانی هم شخصیتی جامع به شمار می رود.

وی ادامه داد: در خصوص دوره آتی کنگره امناء الرسل که با محوریت علامه شهید سیدحسن نصرالله برگزار می شود، توصیه می کنم که تمام کارهای این دوره از جمله نشست ها و پروژه های تحقیقاتی، مستندنگاری شود و پساکنگره هم در این خصوص در نظر گرفته شود. نکته دوم این است که جامعه امروز به دنبال معرفی الگوها است و علامه شهید سیدحسن نصرالله هم می تواند از الگوهای مناسب برای جامعه امروز باشد. او یک عالم مجاهد و متخلق و از رهبران مقاومت بود، کمتر کسی را همچون شهید نصرالله داریم که محبوبیت جهانی داشته باشد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: فعالیت های مختلفی برای بزرگداشت علامه شهید نصرالله پس از شهادت این شهید و در زمان تشییع پیکر او و نیز در سالگرد شهادت در نقاط مختلف ایران و جهان برگزار شد که این فعالیت ها باید مستندسازی شود و کنگره امناء الرسل می تواند این مسئله را مورد توجه قرار بدهد. همچنین پیشنهاد می دهم که نشست های وبیناری چند روزه برای شهید نصرالله در کنگره امناء الرسل برگزار شد، به این صورت که چندصد شخصیت در زمان ۱۰ تا ۲۰ دقیقه در قالب پیام های ویدیویی در خصوص ابعاد مختلف شخصیت این شهید صحبت می کنند و این ویدیوها به صورت وبیناری پخش گردد، صحبت های این شخصیت ها در مورد ابعاد شخصیت شهید نصرالله می تواند یک مجموعه نفیس را در خصوص این شهید فراهم کند.

آیت الله رمضانی با اشاره به لزوم تهیه آثار مکتوب و تصویری در خصوص شهید نصرالله اظهار کرد: از مسئولان کنگره امناء الرسل درخواست می کنم که تمام کتاب ها در خصوص شهید نصرالله را به زبان های مختلف جمع آوری کنند و این آثار را در روز برگزاری این کنگره رونمایی کنند، همچنین باید تهیه فیلم سینمایی و فیلم مستند در خصوص این شهید پیگیری شود. اهل هنر، زبان نسل جوان را می فهمند و باید برای انتقال پیام در خصوص شهید نصرالله به نسل جوان از ابزار هنر و رسانه استفاده کنیم.

وی با بیان این که شهید نصرالله به عنوان یک مجاهد شیعه محبوب طوایف مختلف بود، تصریح کرد: این شهید در مقابل تهدید، تطمیع و تسلیم ایستاد و دشمن از او می ترسید. اگر شهید نصرالله را با تمام ابعادش به جهانیان معرفی کنیم، آنها از این شخصیت استقبال می کنند. این شهید ممثل رفتار اهل بیت(ع) بود و اگر کسی ابعاد شخصیتی شهید نصرالله را مورد بررسی قرار بدهد، می گوید که او پیروی واقعی اهل بیت(ع) بود. امام موسی صدر تاکید داشت که امروزه شیعه را در دنیا باید با رفتار شیعیان معرفی کنیم.

برنامه‌های آینده و پیش‌نشست‌های کنگره امناء‌الرسل

حجت الاسلام و المسلمین رضا اسکندری دبیر کنگره بین المللی امناءالرسل در ادامه این دیدار با اشاره به موضوعات این کنگره اظهار کرد: در خصوص سه شخصیت محوری دوره های آتی کنگره شامل شهید سیدحسن نصرالله و مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی و مرحوم آیت الله سید هبه الدین شهرستانی به موازات یکدیگر کار می کنیم، البته اولویت کارکردن در خصوص شهید نصرالله است و دوره بعدی کنگره امناء الرسل با محوریت این شهید در سال آینده برگزار می شود، فراخوان مقالات را با موضوعات گوناگون در خصوص ابعاد مختلف شخصیتی شهید نصرالله دادیم. این فراخوان مقاله را به ۱۰۰ مرکز و نهاد از جمله دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ارسال کردیم.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۷۰ چکیده مقاله درباره شهید سیدحسن نصرالله به دبیرخانه کنگره امناء الرسل رسیده است، با توجه به کم بودن اسناد منتشرشده در خصوص این شهید، رسیدن این تعداد مقاله به دبیرخانه کنگره آمار چشمگیری می باشد. همچنین تا روز برگزاری کنگره امناء الرسل، پیش نشست هایی در خصوص شهید نصرالله در شهرها و کشورهای مختلف برگزار می شود. بخش دیگر فعالیت های ما مربوط به انجام مصاحبه های موضوعی در خصوص ابعاد مختلف شخصیت شهید نصرالله است و ۲۰ پروژه در این خصوص از جمله ابعاد تمدن سازی و ابعاد اجتماعی این شهید تعریف شده است، خروجی این پروژه ها می تواند تبدیل به چند کتاب شود.

دبیر کنگره بین المللی امناءالرسل افزود: مجمع جهانی اهل بیت(ع) با توجه به بعد بین المللی خود می تواند در زمینه فراخوان مقالات و برگزاری پیش نشست ها در خصوص شهید سیدحسن نصرالله در نقاط مختلف به کنگره امناء الرسل کمک کند. تمام کتاب ها در خصوص شهید نصرالله را شناسایی کردیم، برخی از این کتاب ها، اعتبار علمی بیشتری دارد، برخی دیگر از کتاب ها شامل مصاحبه ها با سیدحسن نصرالله است، برخی هم متن های سخنرانی های این شهید است. فعالیت های کنگره امناء الرسل در خصوص شهید سیدحسن نصرالله در محورهای مقالات، مصاحبه ها، نشست ها و کتاب ها پیگیری می شود.

اسکندری، مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی را یکی از شخصیت های محوری کنگره امناء الرسل در دوره های آتی دانست و تصریح کرد: گروه مشترکی را با حضور بیت این عالم برجسته برای پیگیری فعالیت ها تشکیل دادیم. آیت الله العظمی صافی گلپایگانی کتاب هایی را در خصوص موضوعات مختلف از جمله اعتقادات و مهدویت به زبان های فارسی و عربی دارند، عتبه حسینی برخی از این کتاب ها را به زبان عربی ترجمه کرده است. این عالم برجسته در دوره ای، دبیر شورای نگهبان بودند و بحث های دقیقی از ایشان در آن دوره در مذاکرات شورای نگهبان به یادگار مانده است که به دنبال انتشار این بحث ها در قالب یک مجموعه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص مرحوم آیت الله سید هبه الدین شهرستانی هم اتفاقات خوبی در کنگره امناء الرسل افتاده است، مکاتباتی در این خصوص با عتبه کاظمین و عتبه سامراء داشتیم. حدود ۴۲ کتاب منتشرشده از علامه شهرستانی وجود دارد و صدها اثر این عالم برجسته هنوز چاپ نشده است، کار را روی آثار خطی آیت الله شهرستانی را آغاز و کمیته ای را در این خصوص تشکیل دادیم.

