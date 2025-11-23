به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از شهرستان دایمیرداد استان میدانوردک از دق کردن برادر نوروز که هفتهی گذشته به دست کوچیها کشته شده بود، خبر دادند.
این منابع نام کودک جان باخته را نورالله گفته و افزودند که وی پس از کشته شدن برادرش (نوروز) و به کما رفتن برادر دیگرش (رحمت) بر اثر حمله کوچیها، ۶ روز پیهم گریه کرده و سرانجام پنجشنبهشب (۲۹ آبان) جان داده است.
منابع تأکید میکنند که او پس از کشتهشدن نوروز به بیماری مبتلا شده و علاوه بر گریههای مکرر و ضعف شدید، بارها خون استفراغ می کرد.
گفتنی است نوروز، یک هفته پیش در تاریخ شنبه (۲۳ آبان) در نزدیکی خانهاش در روستای قوطو شهرستان دایمیرداد در حملهی افراد مسلح کوچی(عشائر غیربومی) کشته شد. در همان رویداد، رحمت بهشدت زخمی شد و اکنون بیش از یک هفته است که در حالت کوما بهسر میبرد؛ پزشکان وضعیت او را نیز که در بیمارستان ایمرجنسی کابل بستری است وخیم توصیف کردهاند.
این خانواده شیعه تنها ساکنان باقیمانده روستای قوطو هستند؛ قوطو که زمانی حدود ۲۰۰ خانواده شیعه داشت، به دلیل حملات مکرر کوچیهای مسلح تقریباً خالی از سکنه شده است.
با این حال خانواده نوروز دو سال پیش به روستا بازگشتند و به کشاورزی و دامداری مشغول بودند؛ کوچیهای مسلح همچنان برای اخراج کامل این خانواده از منطقه تلاش میکنند.
کوچیهای مسلح پشتو زبان که از قدیم الایام با بومیان عمدتا شیعه و هزاره مناطق مرکزی درگیری و جنگ داشتند، در چهار سال اخیر و با روی کار آمدن مجدد طالبان این درگیریها افزایش یافته و تلفات و خسارات بسیاری بر شیعیان بومی وارد کردهاند؛ علما و بزرگان شیعه بارها خواستار خلع سلاح این افراد و رسیدگی به معضل کوچیها شدهاند.
در ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مظفر، امام جمعه شیعیان جنوب کابل را میشنوید؛ این عالم شیعه در نماز جمعه ۵ ماه قبل مطالبه کنترل کوچیها را مطرح کرد و این مسأله بارها از زبان دیگر علما و بزرگان شیعه از حکومت طالبان خواسته شده است.
