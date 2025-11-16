برنامه توسعه سازمان ملل: تغییرات اقلیمی، تهدیدی جدی برای ۲۰۰ هزار نفر در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در گزارشی که امروز (یکشنبه، ۲۵ آبان) منتشر کرده است، اعلام کرد تغییرات اقلیمی و رویدادهای ناشی از آن، سالانه سلامتی حدود ۲۰۰ هزار نفر را در افغانستان تهدید میکند.
این نهاد تأکید کرد که افغانستان یکی از کشورهایی است که کمترین نقش را در انتشار گازهای گلخانهای و گرمایش جهانی دارد، اما از سنگینترین پیامدهای آن رنج میبرد؛ از سال ۱۹۵۰ میلادی تاکنون، میانگین دمای هوا در این کشور حدود ۱.۸ درجه سانتیگراد افزایش یافته که منجر به سیلهای ناگهانی، خشکسالیهای طولانی، ریزش بهمن و بارش تگرگ شده است.
به گفته UNDP، کاهش بارندگی عامل اصلی خشکسالیهای مداوم است، در حالی که ذوب سریع یخچالهای طبیعی در تابستان، سیلهای ویرانگر را به دنبال دارد.
دراین گزارش تأکید شده که این تغییرات، تولیدات کشاورزی را کاهش داده و امنیت غذایی و معیشت میلیونها نفر را تهدید میکند.
این نهاد بینالمللی در ادامه میافزاید پس از دههها جنگ و کمبود سرمایهگذاری در زیرساختها، بسیاری از جوامع محلی هنوز آمادگی لازم برای مقابله با این بلایا را ندارند.
برنامه توسعه سازمان ملل اعلام کرده است که با اجرای پروژههای سازگار با اقلیم و ترویج انرژیهای تجدیدپذیر، تابآوری مردم افغانستان در برابر خشکسالی و سایر بلایای طبیعی تقویت میشود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که سیاُمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰) هماکنون در برزیل در جریان است، اما هیچ نمایندهای از افغانستان در آن حضور ندارد؛ سازمان ملل به دلیل فقدان مشروعیت داخلی و بینالمللی حکومت طالبان، از این گروه برای شرکت در نشست دعوت نکرده است.
