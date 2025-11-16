به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از ۴۰ جلد کتاب کارگروه «تجربه‌نگاری فرهنگی‌ـ‌تبلیغی» امروز با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در پژوهشکده باقرالعلوم قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام واعظی ضمن تبریک این دستاورد بزرگ، این پروژه را دارای دو بُعد مهم محتوایی و صوری دانست و بر ارزش صوری آن تأکید کرد که نشان‌دهنده اهتمام به امر مستندسازی است.

احیای وجاهت تاریخی روحانیت از طریق خدمت اجتماعی

وی اظهار داشت: «یکی از ویژگی‌های مهم روحانیت شیعه و تاریخ حوزه‌های علمیه، در کنار علم‌آموزی و تهذیب نفس، ارائه خدمت اجتماعی بوده است. وجاهت و اعتبار روحانیت در طول تاریخ، در کنار مردم بودن و رفع آلام آنان تعریف شده است.»

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اذعان داشت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با اشتغال روحانیت در مناصب رسمی، “لبه تماس اجتماعی” و حضور میدانی برای رفع آلام جامعه تا حدودی کم‌فروغ شده است. وی رسالت اصلی را جلوگیری از این شکاف اجتماعی دانست:

«تقویت عنصر حماسی روحانیت برای رفع آلام اجتماعی و فرهنگی با بدنه جامعه، یک رسالت است و این کار (تجربه‌نگاری) از این جهت بسیار ارزشمند است که قدم گذاشتن در این مسیر تقویتی است.»

ضرورت اشاعه و تبدیل تجربه به تکنیک تکرارپذیر

حجت‌الاسلام واعظی در ادامه به یک آفت کلی در کشور اشاره کرد و گفت: «کارهایی که انجام می‌گیرد، اشاعه و نشر پیدا نمی‌کند. نشر فقط کاغذی نیست؛ یعنی نباید نگران باشیم که ثبت تجربه، اخلاص را کم کند. این کار باید به دست اهلش برسد و نباید اکتفا به امر مکتوب باشد.»

وی با اشاره به اینکه برخی از این آثار قابلیت تبدیل شدن به مستندهای تصویری را دارند، پیشنهاد داد: «اگر تیمی کارشناسی این آثار را بررسی کند، برخی از آن‌ها که سابقه تجربه نگاری قوی دارند، می‌توانند در قالب مستندسازی منعکس شوند تا در جامعه فرهنگ بصری امروز، بیشتر منعکس شوند.»

گام نهایی: استخراج پروتکل‌های رفتاری از تجارب

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی در بخش پایانی سخنان خود، به جنبه هرمنوتیکی این تجارب پرداخت و ضرورت عبور از “زمینه‌گرایی” را مطرح کرد:

«تجارب، زمینه‌گرا هستند؛ یعنی ممکن است یک کار موفق باشد چون کنشگر ویژگی‌های خاصی داشته و مخاطب هم در شرایطی خاص پذیرش نشان داده است. سوال این است که آیا همین کار در هر محیطی جواب می‌دهد؟»

وی افزود: «این اقتضا می‌کند که این تجارب آنقدر تکرار شوند تا بتوانیم عناصر پروتکل‌های رفتاری و تکنیک‌های فنی را از دل آن بیرون بیاوریم. در آن صورت است که می‌توانیم به یک معلم تربیتی بگوییم اگر این پروتکل را دنبال کنی، به درصد بالایی از توفیق در جذب نوجوان و جوان خواهی رسید.»

حجت‌الاسلام واعظی تأکید کرد که این دستاورد، آغاز مبارکی است اما نباید متوقف شود و باید با تداوم مطالعات و بازخوردگیری‌ها، این فرآیند به استخراج پروتکل‌های رفتاری منجر گردد.

