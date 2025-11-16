به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از ۴۰ جلد کتاب کارگروه «تجربهنگاری فرهنگیـتبلیغی» عصر امروز با حضور جمعی ریاست سازمانتبلیغات و رییس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم از نویسندگان، مدیران فرهنگی و پژوهشگران در پژوهشکده تبلیغی فرهنگی باقرالعلوم قم برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین موسوی، رئیس پژوهشکده باقرالعلوم، طی سخنانی ضمن اشاره به اهمیت این آثار، از تبدیل تجربیات موفق انقلاب اسلامی به دانش قابل تکثیر به عنوان یک ضرورت یاد کرد.
فاصله میان نالج و تجربه
حجتالاسلام موسوی با طرح این مسئله که اغلب محتوای نظری تولید شده، قابلیت اجرا و خوانده شدن توسط مدیران ارشد در محیطهای عملی را ندارد، گفت: «ما با یک مسئله مواجه بودیم و آن این است که گذشته از آنچه بهعنوان اندیشه و حوزه دانش نظری در این حوزه علمیه تولید کردیم، در آن حوزهای که مربوط به تجربه و کارکردش است، نتوانستیم این پدیده گستردهای که انقلاب اسلامی رقم زده و بیش از چهل سال روی پای خود ایستاده را تبدیل به یک دانش به معنای تجربی خودش کنیم.»
وی ادامه داد: «لذا هنگام اداره کردن ناچاریم همان ساختارهایی که در دنیای غرب تجربه شده را بدون بومیسازی و استفاده از تجربه بوم خودمان، بیاوریم. این خلاء بهویژه در حوزه تبلیغی که سرمایههای تجربی فراوانی داریم، بیشتر به چشم میخورد.»
خلق «خط تولید» دانش بومی
رئیس پژوهشکده باقرالعلوم با تشریح روند شکلگیری کارگروه تجربهنگاری از سال ۱۳۹۸، سرمایهگذاری برای این کار را نیازمند صبر، حوصله و اعتماد دانست.
وی با ارائه آمار موفقیتهای این کارگروه، افزود: «واقعیت قصه این است که حدود ۲۳۵ سوژه را توانستیم در حوزه تجربهنگاری بررسی کنیم که ۷۴ سوژه از آنها تأیید شد. در حال حاضر ۲۸ اثر از این آثار چاپ شده و ۲۳ اثر نیز در شرف چاپ است؛ مجموعاً ۴۱ اثر چاپ شده یا در دست چاپ داریم و ۱۸ طرحنامه نیز در حال اقدام است. این پدیده امروز تبدیل به یک خط تولید شده است.»
حجتالاسلام موسوی «چهل نویسنده اهل قلمی که قدرت الگوسازی و بیرون آوردن دانش ضمنی به صورت یک دانش مسلح را دارند» بهعنوان مهمترین سرمایه این مجموعه معرفی کرد.
وی در پایان سخنانش، هدف غایی این مجموعه را فراتر از تاریخ شفاهی و خاطرهنگاری دانست و بر لزوم تبدیل تجربیات به چارچوب نظری قابل اتخاذ و تکثیر تأکید کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: «امروز اگر ما به حاج آقای قرائتی نگاه میکنیم و میگوییم یک پدیده بینظیر است، این نشان میدهد که ما هنوز نتوانستهایم این تجربه را تبدیل به یک الگوی تکرارپذیر کنیم تا تجربههای بینظیر انقلاب اسلامی به چرخه تولید انبوه بیفتد. ما نباید یک شخصیت مثل حاج آقای قرائتی داشته باشیم، بلکه باید حجم زیادی از این شخصیتها داشته باشیم و این با برکت دانش تحقیقاتی مبتنی بر تجربه آزمودهشده شدنی است.»
وی در انتها از تلاشها و حمایتهای کسانی مانند حجت الاسلام والمسلمین قمی و حجت الاسلام واعظی در دفتر تبلیغات تشکر کرد.
......................
پایان پیام
نظر شما