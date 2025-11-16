به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از ۴۰ جلد کتاب کارگروه «تجربهنگاری فرهنگیـتبلیغی» امروز در پژوهشکده تبلیغی فرهنگی باقرالعلوم قم برگزار شد. در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین محمدقمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، طی سخنانی محوری، بر اهمیت حیاتی ثبت و مستندسازی تجربیات فعالان و کنشگران فرهنگی و تبلیغی تأکید کرد.
ارزشگذاری بر تجربیات میدان عمل
حجتالاسلام قمی با اشاره به اهمیت تجربههایی که افراد در میدان عمل کسب میکنند، گفت: «گاهی کنشگر فرهنگی در مواجهه با مسئلههای جدید یا ناگهانی در میدان، از سر تجارب پیشین یا حتی از روی “ذوق” یک رفتار یا مسیری را انتخاب میکند. سوال این است که چنین واکنشهایی چه ارزشی دارند؟ اگر این واکنشها متکی به مبانی عمیق و عقلانیت شکلگرفته باشند، حتی رفتارهای “ذوقی” نیز میتوانند به عنوان یک رهیافت مورد مطالعه قرار گیرند.»
وی با ذکر خاطرهای از حوادث سال ۸۸ در مقابل دانشگاه شریف، به لزوم واکنشهای متناسب و گاهی بدون فرصت اندیشیدن اشاره کرد و افزود: «در لحظاتی که مجال بحث و استدلال نیست، واکنشهای ارتکازی و ناخودآگاه فرد مطرح میشود و اینجا سؤال این است که این واکنشها چه قیمتی دارند؟»
ثبت تجربه؛ لازمه خردورزی و مبارزه با نفس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با استناد به فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) مبنی بر لزوم “قدر دانستن تجربهها”، اهمیت ثبت و ضبط روشمند این تجربیات را برجسته ساخت. وی از تعبیر رهبر انقلاب برای بهترین تجربه یاد کرد که “درسی به انسان میدهد و راهی پیش رویش قرار میدهد.”
حجتالاسلام قمی، ثبت و نگهداری تجربیات را “رابطهای وثیق بین خرد و خردمندی” دانست و تصریح کرد: «این طبع و ذائقه ماست که بیشتر به سمت تحقیقات کتابخانهای میرود. ثبت تجربهها، بهویژه برای کسانی که کار تبلیغی و جهادی را برای خدا انجام میدهند، نوعی “مجاهده با نفس” محسوب میشود. برخی فکر میکنند اگر تجربههایشان را روشمند ثبت کنند، از "اخلاص"شان کم میشود یا متهم به “خود روایتگری” میشوند. اینها مشکلاتی است که عملاً با آن مواجهیم.»
وی تأکید کرد که مستندسازی تجربیات، نه تنها با اخلاص منافاتی ندارد، بلکه «عین خردمندی» است و به غنای دانش بومی و قابل تکثیر انقلاب اسلامی کمک شایانی خواهد کرد.
حجتالاسلام قمی در پایان از زحمات پژوهشگران، نویسندگان و دستاندرکاران این پروژه مهم، بهویژه حجتالاسلاموالمسلمین موسوی، رئیس پژوهشکده باقرالعلوم و حجتالاسلام واعظی در دفتر تبلیغات اسلامی قم قدردانی کرد.
