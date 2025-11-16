تشییع ۱۰ شهید گمنام در ۶ شهرستان مازندران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «عسگر مجیدی» معاون هماهنگکننده سپاه کربلا در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت یاد و نام ۱۴هزارو۵۰۰ شهید دیارعلویان خط شکن اظهار کرد: استان مازندران بار دیگر میزبان پیکرهای مطهر ۱۰ شهید خوشنام خواهد بود؛ شهدایی که پس از سالها گمنامی، برای همیشه در خاک این خطه ولایتمدار آرام خواهند گرفت.
وی گفت: برنامههای استقبال، وداع و تشییع این شهدا در چند شهرستان استان پیشبینی شده و مردم مازندران همچون سالهای گذشته آمادهاند تا با شکوهی درخور شأن شهیدان، از فرزندان جاوید وطن استقبال کنند. نخستین مراسم این کاروان نور، روز دوشنبه ۲۶ آذر ساعت ۱۵:۳۰ در شهرستان آمل برگزار خواهد شد.
سرهنگ مجیدی در ادامه افزود: مراسم وداع با شهدا، همزمان با شب شهادت حضرت زهرا (س)، روز یکشنبه ۲ آذر ساعت ۱۹ در مصلی بزرگ شهرستان بابل برپا میشود. همچنین آیین تشییع پیکرهای مطهر، روز دوشنبه ۳ آذر ساعت ۸ صبح در شهرستان ساری برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بنابر برنامهریزیهای انجامشده، این شهدا در شش شهرستان کلاردشت، بابل، ساری، سوادکوه، سوادکوه شمالی و بهشهر تشییع و خاکسپاری خواهند شد.
معاون هماهنگکننده سپاه کربلا در پایان گفت: در طول این ایام، پیکر مطهر شهدای گمنام برای تجدید بیعت و مراسم وداع، در سایر شهرستانها، مدارس، دانشگاهها و ادارات مختلف استان نیز حضور خواهند یافت.
