عملیات امنیتی مشترک الحشد الشعبی و ارتش عراق

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی مشترکی از هنگ سوم/ تیپ ۵۷ الحشد الشعبی، با هماهنگی یگانی از ارتش عراق یک در راستای بازرسی تعدادی از مناطق تحت مسئولیت، یک عملیات امنیتی انجام دادند.

بر اساس بیانیه الحشد الشعبی، در این عملیات امنیتی یک مخزن آب طراحی شده برای مخفی کردن مواد منفجره کشف شده که شامل انواع راکت، موشک، بمب های دست ساز بوده است.

نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن، به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر کشور ادامه می‌دهند.

عناصر باقی مانده از داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیالی، کرکوک، نینوا، الانبار و… فعالیت دارند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

