دستگیری مروّج حزب بعث در شرق الانبار از سوی نیروهای الحشد الشعبی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ الحشد الشعبی عراق امروز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای اطلاعاتی این سازمان موفق شد یکی از مروجّان حزب بعث را در شرق استان الانبار دستگیر کند.

در بیانیه الحشد الشعبی آمده است: «بخش اداره کل اطلاعات با همکاری اطلاعات لشکر ۲۷ مأموریت‌های ویژه، توانستند در منطقه الخیرات از شهرک کرمه در شرق الانبار، یکی از عناصر فعال در تبلیغ حزب بعث را بازداشت کنند.»

این بیانیه افزود: «دستگیری پس از پیگیری‌های امنیتی و اخذ مجوزهای قضایی صورت گرفت و فرد بازداشت‌شده با انتشار اعلامیه‌ها، بروشورهایی، قصد ایجاد فتنه و اختلاف میان مردم استان الانبار را داشت.»

الحشد الشعبی تأکید کرد که فرد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع امنیتی ذی‌ربط تحویل داده شده است.

