شیخه حسینه به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک دادگاه در بنگلادش امروز (دوشنبه) حکم اعدام شیخه حسینه، نخست‌وزیر برکنار شده این کشور را صادر کرد.

وی به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان تظاهرات سال ۲۰۲۴ محکوم شد.

گفتنی است شیخ حسینه دختر شیخ مجیب الرحمان بنیانگذار بنگلادش مستقل، در پی تداوم ناآرامی‌ها و شدت گرفتن درگیری‌ها از سمت خود کناره‌گیری و در مورخ ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳ با یک فروند بالگرد داکا را به مقصد هند، ترک کرد.

بر اساس گزارش سازمان ملل، در اعتراضات دانشجویی و مردمی در تابستان سال گذشته، یک هزار و ۴۰۰ نفر کشته شدند.

یک روز پس از استعفا و فرار شیخ حسینه، دفتر ریاست جمهوری بنگلادش، پارلمان این کشور را منحل کرد و محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل بنا به خواست معترضان، در مورخ ۱۸ مرداد گذشته با ادای سوگند، ریاست دولت موقت را در این کشور برعهده گرفت.

