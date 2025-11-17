به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه ویژه بنگلادش، شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق این کشور را به جرم ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویی سال گذشته، به اعدام محکوم کرد.

شیخ حسینه از هند که اکنون در آنجا اقامت دارد، در واکنش به این حکم گفت: دادگاه‌ها مغرضانه و سیاسی‌گرا هستند و توسط دولتی بدون مشروعیت دموکراتیک تشکیل شده‌اند. او همچنین با اشاره به تظاهرات سال گذشته که در آن تعدادی کشته شدند به رویترز گفت ما کنترل اوضاع را از دست دادیم اما نمی‌توان اتفاقات رخ‌داده را حمله از پیش طراحی‌شده علیه شهروندان دانست.

استاد مطالعات جنوب آسیا در دانشگاه جین‌دال هند، اسریرادا داتا، در گفت‌وگو با الجزیره اعلام کرد که صدور حکم اعدام علیه شیخ حسینه پیش‌بینی می‌شد، اما هند تحت هیچ شرایطی نخست‌وزیر پیشین فراری بنگلادش را به این کشور تحویل نخواهد داد. او افزود که روابط دو کشور در یک سال و نیم گذشته شکننده بوده و در برخی موارد با تنش همراه بوده است.

حسینه سیاستمدار ۷۸ ساله که از بنگلادش خارج شده، به صورت غیابی به اتهام «مغز متفکر و معمار اصلی» سرکوب تظاهرات گسترده سال گذشته که در آن حدود ۱۴۰۰ نفر کشته شدند، محاکمه شده است.

حزب «لیگ عوامی» متعلق به شیخ حسینه که اکنون فعالیتش ممنوع شده است، این دادگاه را «دادگاه نمایشی» نامیده و از هوادارانش خواسته است که به حکم دادگاه اعتراض کنند. این امر نگرانی‌ها نسبت به شعله‌ور شدن خشونت در کشور را افزایش داده است.

