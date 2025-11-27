به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید حکیم‌الهی، نمایندهٔ مقام معظم رهبری در هند، در سفر به شهر بمبئی، مورد استقبال گرم علمای این منطقه قرار گرفت.

وی که به‌منظور شرکت در نشست ماهانهٔ مجمع علما و خطبای بمبئی به این شهر سفر کرده در این مراسم سخنرانی کرد.

حکیم‌الهی در این مراسم که علما و همچنین مسئولان کنسولگری ایران و خانهٔ فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هند نیز حضور داشتند، با توجه به ایام فاطمیه، در سخنانی به اهمیت تبلیغ دین و معرفی سیرهٔ نورانی حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد.

نماینده رهبر انقلاب در هند با بیان اینکه پیروی از سیرهٔ حضرت زهرا(س) عامل سعادت دنیا و آخرت است، افزود: مبلغان باید از فرصت معنوی ایام فاطمیه نهایت بهره را ببرند و سیرهٔ حضرت زهرا(س) را به‌ویژه در میان بانوان ترویج کنند.

وی افزود: احترام به قوانین و نظام جمهوری هند بر همهٔ ما لازم است. باید در چارچوب قانون، استعدادهای خود را شکوفا کنیم و در مسیر خدمت به دین، جامعه و نسل جوان قدم‌های مؤثر برداریم.

در ادامهٔ این مراسم، محسنی‌فر، سرکنسول ایران با اشاره به سابقهٔ فرهنگی دو ملت گفت: فرهنگ و تمدن هند آمیزه‌ای از محبت، اخلاص و همزیستی است. میان ایران و هند شباهت‌های عمیق تمدنی و تاریخی وجود دارد که سبب شده ارتباط میان مردم دو کشور طبیعی و صمیمی باشد.

همچنین رئیس خانهٔ فرهنگ ایران نیز در سخنانی، نقش نهادهای فرهنگی در تحکیم روابط دینی و اجتماعی میان مسلمانان هند و ایران را مهم ارزیابی کرد.

حجت‌الاسلام سید فیاض باقر، رئیس مجمع علمای و خطبای بمبئی، با اشاره به اهداف این نشست‌های ماهانه اظهار داشت: در این جلسات، مسائل دینی، اجتماعی و تبلیغی به‌صورت مستمر بررسی می‌شود. حضور نمایندهٔ ولی‌فقیه در این ماه، موجب معنویت بیشتر برنامه و فرصتی ارزشمند برای بهره‌مندی از رهنمودهای ایشان بود.

وی افزود: با وجود امکانات محدود، مجمع تلاش می‌کند در جهت تقویت فعالیت‌های تبلیغی، رفع مسائل فکری و کمک‌رسانی به مبلغان به‌ویژه در برگزاری کلاس‌های دینی در مناطق مختلف شهر خصوصا در ماه مبارک رمضان گام‌های عملی بردارد.

