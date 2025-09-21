تحرکات نظامی ارتش عراق در مرز سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی مطلع امروز یکشنبه اعلام کرد که حرکت ستونهای نظامی ارتش عراق به سمت شهر سنجار در ۴۸ ساعت گذشته با هدف تأمین نوار مرزی با سوریه و بازآرایی نیروها در برخی نقاط انجام شده است.
این منبع در گفتوگو با «بغداد الیوم» توضیح داد که نیروهای اعزامی متعلق به ارتش عراق هستند و مسیر آنها از سنجار به سمت برخی روستاهای اطراف و سپس به مناطق مرزی با سوریه بوده است.
وی تأکید کرد که این تحرکات در چارچوب تقویت خطوط دفاعی و تأمین مسیرهای مرزی، بهویژه در مناطقی با جغرافیای پیچیده صورت گرفته است.
به گفته این مقام امنیتی، هیچگونه استقرار جدیدی در داخل سنجار یا مناطق اطراف آن انجام نشده و تمامی اقدامات محدود به نوار مرزی بوده است. هدف اصلی این عملیات، تقویت توان نیروهای نظامی برای کنترل زمین، جلوگیری از هرگونه قاچاق یا نفوذ غیرقانونی و کاهش تهدیدات مرزی عنوان شده است.
گفتنی است سنجار که در شمالغربی استان نینوا واقع شده، از نظر امنیتی و جغرافیایی منطقهای حساس محسوب میشود.
این منطقه در سالهای اخیر شاهد حضور عناصر حزب کارگران کردستان (پکک) در برخی نواحی کوهستانی بوده است.
