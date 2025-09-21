به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تحسین شیخ کالو، فعال حقوق بشر از جامعه ایزدی اعلام کرد که یک گور دسته‌جمعی جدید در منطقه جزیره واقع در جنوب سنجار کشف شده است.

با این کشف، شمار گورهای دسته‌جمعی ایزدی‌ها از زمان آزادسازی سنجار از اشغال داعش در سال ۲۰۱۵، به ۹۳ مورد رسید.

کالو در گفت‌وگو با «بغداد الیوم» گفت: تیم‌های تخصصی موفق به کشف بقایای یکی از قربانیان شده‌اند و هویت وی شناسایی شده است. عملیات حفاری همچنان ادامه دارد و انتظار می‌رود قربانیان بیشتری که در تابستان ۲۰۱۴ توسط داعش اعدام شدند، کشف شوند.

وی افزود: اکثر قربانیان این گورها زنان و کودکانی هستند که به‌صورت دسته‌جمعی اعدام شده‌اند. آنچه تاکنون کشف شده تنها بخش کوچکی از فاجعه‌ای است که رخ داده، چرا که هزاران ایزدی همچنان مفقود هستند.

کالو تأکید کرد که ادامه عملیات کاوش و بررسی دقیق می‌تواند گورهای بیشتری را آشکار کند و ابعاد جنایات داعش علیه جامعه ایزدی در سنجار و مناطق اطراف را روشن‌تر سازد.

گفتنی است جامعه ایزدی عراق در جریان حمله داعش به سنجار در مرداد ۱۳۹۳، هدف یکی از هولناک‌ترین جنایات این گروه قرار گرفت؛ از جمله قتل‌های دسته‌جمعی، کوچ اجباری، برده‌سازی زنان و دختران و فروش آن‌ها در بازارهای برده‌فروشی، و انتقال هزاران مرد به سرنوشتی نامعلوم.

از زمان آزادسازی سنجار، تیم‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی مشغول بازگشایی گورهای دسته‌جمعی هستند؛ گورهایی که با هر حفاری، ابعاد تازه‌ای از فاجعه انسانی علیه ایزدی‌ها را آشکار می‌سازند.

با گذشت بیش از یک دهه از آن وقایع، هزاران نفر همچنان مفقود هستند و پرونده گورهای دسته‌جمعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شواهد جنایی در اثبات نسل‌کشی داعش علیه این جامعه دیرینه عراق شناخته می‌شود.

.............................

پایان پیام/ 167