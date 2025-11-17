کتاب، چراغ راه دفاع عالمانه از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه در پیامی بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی تاکید کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی برآمده از جامعه ایمانی و به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی باید در تمام عرصه های دانش و آگهی پیشتاز و پیشقدم بوده و لازمه این موضوع، ضرورت آگاهی و دفاع عالمانه از انقلاب اسلامی در تمام عرصه ها می باشد.



متن پیام حجت الاسلام والمسلمین حاجی صادقی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزگاری که هیاهوی رسانه و سرعت زندگی، فرصت اندیشیدن را ربوده است، کتاب پناهگاهی آرام برای جان‌های جست‌وجوگر می‌شود و هر ورق کتاب چراغی است که در تاریکی نادانی فروزان می‌ماند و راه را به سوی دانایی یک موهبت الهی است می‌گشاید.

قرآن کریم که نخستین کلمه‌اش فرمانی است برای خواندن و دانستن، راهنمای همیشگی انسان به سوی کمال است. مطالعه کتاب‌های دینی و انقلابی، چراغ راهی است برای جامعه‌ای که می‌خواهد هویتش را حفظ نموده و پرچم مقاومت و امید را در دل‌ها برافراشته دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان نهادی برآمده از جامعه ایمانی و به عنوان پاسدار انقلاب اسلامی باید در تمام عرصه های دانش و آگهی پیشتاز و پیشقدم بوده و لازمه این موضوع، ضرورت آگاهی و دفاع عالمانه از انقلاب اسلامی در تمام عرصه ها می باشد.

پاسدار انقلاب اسلامی باید در جهاد تبیین و بصیرت افزایی در دفاع از اسلامی و انقلاب اسلامی در تمام عرصه‌ها گام بردارد و لازمه این کار آگاهی و مطالعه کتاب های ارزشمند و فاخر است. از سوی دیگر برای شناخت بیشتر شهدا که اسوه های مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمن بوده اند، همانگونه که مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی امام خامنه ای (مدظله العالی) است باید روایت زندگی آنها و رشادت هایشان را با مطالعه کتاب‌هایی که در مورد سیره و زندگی این شهدای گرانقدر نگارش یافته است مطالعه نمود.

هفته کتاب و کتابخوانی و تلاقی آن با آغاز نهضت سراسری کتابخوانی در سپاه که با راه اندازی ستاد نهضت در رده ها آغاز شده است، نوید بخش یک حرکت فراگیر برای احیای جایگاه کتاب در زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی کلیه کارکنان عزیز می باشد.

انتظار می رود آحاد فرماندهان، مسئولین نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی که مطالبه جدی فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) می باشد، فراگیرسازی و اجرایی شدن هرچه بهتر نهضت کتابخوانی در سپاه اهتمام ورزند.

عبدالله حاجی صادقی

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

