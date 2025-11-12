به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با وجود اعلام آتشبس میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس، مردم نوار غزه همچنان از نعمت برق محروماند و زندگی در تاریکی، بخشی از واقعیت روزمره آنان شده است.
حنان الجوجو، زن فلسطینی ۳۱ ساله، که به همراه سه فرزند خود در اردوگاه آوارگان در محله النصیرات در مرکز غزه زندگی میکند، میگوید شبها را در تاریکی مطلق سپری میکنند و در صورت نداشتن امکان شارژ چراغ قوه، حتی از خوردن شام نیز صرفنظر میکنند. او میافزاید: «به محض غروب آفتاب، اگر چراغ قوه داشته باشیم روشن میکنیم، وگرنه بدون شام و نور میخوابیم.»
خانواده حنان از زمان آغاز جنگ در بیش از دو سال پیش، بدون برق زندگی میکنند. در ابتدا با شمع روزگار میگذراندند، اما به دلیل خطر آتشسوزی در چادر محل اقامتشان، از آن نیز صرفنظر کردند. تلاش برای استفاده از چراغهای LED یا باتری نیز به دلیل هزینههای بالا بینتیجه مانده است.
پیش از جنگ، غزه عمدتاً برق خود را از اسرائیل تأمین میکرد؛ ۱۲۰ مگاوات از اسرائیل و ۶۰ مگاوات از تنها نیروگاه برق داخلی. اما پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز محاصره کامل غزه توسط رژیم صهیونیستی، سوخت نیروگاه تمام شد و برق بهطور کامل قطع گردید.
احمد، همسر حنان، میگوید: «هزینههای زندگی آنقدر بالاست که به سختی میتوان نیازهای روزمره را تأمین کرد.» فرزندانشان تنها زمانی میتوانند تکالیف مدرسه را انجام دهند که امکان شارژ چراغ دستی فراهم باشد.
برخی خانوادهها با استفاده از پنلهای خورشیدی یا ژنراتورهای شخصی، مکانهایی برای شارژ عمومی راهاندازی کردهاند. خانواده محمد الحر یکی از این نقاط را در خانهای که هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود، ایجاد کردهاند. محمد میگوید: «این نقطه شارژ هم هدف بمباران قرار گرفت و برادرم در همان محل به شهادت رسید.»
در مارس ۲۰۲۵، ایلی کوهن، وزیر اسرائیلی، دستور توقف فروش برق به غزه را بهعنوان مجازات علیه حماس صادر کرد. با وجود آتشبس، بازسازی زیرساختهای برق غزه که بهطور گستردهای ویران شدهاند، نیازمند زمان و منابع گسترده است.
محمد ثابت، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق غزه، اعلام کرد که بیش از ۸۰ درصد شبکههای توزیع برق در جنگ تخریب شدهاند و خسارات اولیه زیرساختی و تجهیزات به ۷۲۸ میلیون دلار میرسد. او تأکید کرد: «از دو سال پیش تاکنون هیچ برقی به غزه نرسیده است و میزان برق دریافتی غزه صفر است.»
