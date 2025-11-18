  1. صفحه اصلی
چاد بیش از یک و نیم میلیون پناهنده سودانی را پذیرفته است

۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله صابر فاضل، وزیر امور خارجه چاد، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود، بدر عبدالعاطی، در قاهره اعلام کرد که چاد تقریباً یک میلیون و ششصد هزار پناهنده سودانی را پذیرفته است.

 فاضل، اظهار داشت که کشورش و مصر منافع مشترکی دارند و کمک‌های زیادی به پناهندگان سودانی در این دو کشور ارائه می‌شود.

فاضل همچنین افزود که چاد از تمام ابتکارات مربوط به سودان که در سطح اتحادیه آفریقا و شورای امنیت سازمان ملل مطرح می‌شود، حمایت می‌کند.

