چاد بیش از یک و نیم میلیون پناهنده سودانی را پذیرفته است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله صابر فاضل، وزیر امور خارجه چاد، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مصری خود، بدر عبدالعاطی، در قاهره اعلام کرد که چاد تقریباً یک میلیون و ششصد هزار پناهنده سودانی را پذیرفته است.
فاضل، اظهار داشت که کشورش و مصر منافع مشترکی دارند و کمکهای زیادی به پناهندگان سودانی در این دو کشور ارائه میشود.
فاضل همچنین افزود که چاد از تمام ابتکارات مربوط به سودان که در سطح اتحادیه آفریقا و شورای امنیت سازمان ملل مطرح میشود، حمایت میکند.
