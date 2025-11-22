به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فضای سیاسی سودان با تردید و بدبینی به ابتکار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ داخلی این کشور واکنش نشان داده است؛ ابتکاری که به گفته ناظران، بیش از آنکه راه‌حل واقعی باشد، رنگ‌وبوی «نمایشی» دارد و پیچیدگی‌های بحران سودان و رقابت‌های منطقه‌ای را نادیده می‌گیرد.

الاخبار لبنان نوشت: ترامپ پس از درخواست «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی اعلام کرد که قصد دارد برای پایان دادن به جنایت‌ها در سودان «گام‌های قاطع» بردارد. دولت سودان از این تلاش استقبال کرده و آمادگی خود را برای مشارکت جدی در روند صلح اعلام نموده است. همچنین نیروهای واکنش سریع نیز حمایت کامل خود را از ابتکار ترامپ اعلام کرد.

با این حال، سخنان ترامپ در نشست مشترک آمریکا و عربستان در واشنگتن نشان داد که نگاه او به بحران سودان سطحی است و آن را صرفاً «نزاعی جنون‌آمیز و آشفته» توصیف کرد. او سودان را «خشونت‌بارترین نقطه جهان و بزرگ‌ترین بحران انسانی منفرد» خواند و وعده داد با استفاده از «نفوذ ریاست‌جمهوری» و همکاری با عربستان، امارات و مصر، جنگ را متوقف کند.

در همین حال، مسعد بولس، فرستاده ویژه آمریکا به آفریقا، گفت: واشنگتن با شرکای خود برای دستیابی به آتش‌بس انسانی و جلوگیری از ورود سلاح به سودان تلاش خواهد کرد اما تحلیلگران توانایی او را زیر سؤال برده و معتقدند بولس فاقد تجربه سیاسی است و با ذهنیت یک تاجر به پرونده‌ای پیچیده نگاه می‌کند.

صحنه سیاسی سودان نیز چندپاره است؛ برخی جریان‌ها، ابتکار آمریکا را تلاشی برای احیای «وساطت چهارجانبه» می‌دانند که شامل نقش امارات نیز می‌شود، اما دولت و ارتش، به‌شدت با حضور ابوظبی مخالف‌اند و آن را حامی نیروهای واکنش سریع می‌دانند. کارشناسان بر این باورند که همین موضوع می‌تواند ابتکار آمریکا را با مانع جدی روبه‌رو کند.

به گفته عبید مروح، سخنگوی پیشین وزارت خارجه سودان، رویکرد آمریکا که ارتش و نیروهای واکنش سریع را در جایگاهی برابر می‌بیند، تشخیص نادرستی است و به پیچیدگی بحران می‌افزاید. او پیش‌بینی کرد که مسیر مذاکرات به توافق «جده» در مه ۲۰۲۳ بازگردد و نقش مصر و امارات در آن کاهش یابد.

از سوی دیگر، تحلیلگران تأکید دارند که عربستان، سودان را عمق امنیتی خود در دریای سرخ می‌داند و نمی‌خواهد این کشور به «کانون تروریسم» تبدیل شود. منابع دیپلماتیک نیز می‌گویند رقابت ریاض و ابوظبی بر سر رهبری جهان عرب آشکار شده و عربستان برای کنار زدن امارات به دنبال پیروزی بزرگ در پرونده سودان است.

