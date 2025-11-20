اتحادیه اروپا در آستانه تحریم »عبدالرحیم دقلو« معاون فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رویترز به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش داد که انتظار میرود اتحادیه اروپا تحریمهایی را علیه عبدالرحیم دقلو، معاون فرمانده نیروهای واکنش سریع در سودان ـ که متهم به نقض حقوق بشر است ـ اعمال کند.
منابع دیپلماتیک پیشبینی کردهاند که وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز (پنجشنبه) در بروکسل با این تحریمها موافقت کنند.
تحریمهای اتحادیه اروپا شامل ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه و مسدودسازی هرگونه دارایی متعلق به دقلو خواهد بود.
در مقابل، یکی از فرماندهان نیروهای واکنش سریع به رویترز گفت که تحقیقات در حال انجام است و هر فردی که مرتکب نقض حقوق بشر شود، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. وی در عین حال مدعی شد که «گزارشهای مربوط به نقضها در شهر الفاشر از سوی ارتش و متحدانش بزرگنمایی شده است».
سازمان ملل متحد این جنگ را «بزرگترین بحران انسانی جهان» توصیف کرده، در حالی که بودجههای جهانی کمکهای بشردوستانه رو به کاهش است.
یکی از منابع اروپایی تأکید کرده که اجماع در اتحادیه اروپا برای تحریم عبدالرحیم دقلو وجود دارد. او برادر محمد حمدان دقلو، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع و معروف به «حمیدتی» است.
دو منبع دیگر نیز گفتهاند که طرح تحریمها بر اساس رویکرد تدریجی طراحی شده و در عین حال کانالی برای گفتوگو باز خواهد ماند.
همچنین، وزیر خارجه بریتانیا، روز سهشنبه اعلام کرد که لندن قصد دارد به دلیل نقض حقوق بشر در سودان، تحریمهایی اعمال کند و بر ضرورت تلاشهای مستمر برای تضمین آتشبس تأکید کرد.
گفتنی است سودان از میانه آوریل ۲۰۲۳، شاهد جنگی خونین میان ارتش و نیروهای واکنش سریع بوده که تاکنون به کشته شدن دهها هزار نفر و آوارگی حدود ۱۳ میلیون نفر انجامیده است.
تسلط اخیر نیروهای پشتیبانی سریع بر شهر الفاشر ـ یکی از بزرگترین شهرهای سودان ـ نگرانیهای گستردهای در خصوص وقوع قتلعام، تجاوز، غارت و تخریب ایجاد کرده است.
