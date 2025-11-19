ادامه نبردهای سنگین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در شمال کردفان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درگیریهای شدید میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع، در بخشهای گستردهای از ایالت شمال کردفان ادامه یافت؛ ویدئوهای تازه نشان میدهد که نبردها در چندین محور جریان دارد.
نیروهای سپر سودان اعلام کردند که فرماندهشان «ابو عاقله کیکل»، در جریان نبردها هدف سوءقصد قرار گرفته و زخمی شده است؛ جراحت او سطحی بوده و پس از درمان همچنان فرماندهی نیروهایش را بر عهده دارد. کیکل از فرماندهان جداشده از نیروهای واکنش سریع است که از اکتبر ۲۰۲۴ به ارتش سودان پیوسته است.
نبردهای زمینی سنگین برای سومین روز متوالی در غرب و شمال کردفان ادامه دارد و دهها کشته و زخمی از دو طرف برجای گذاشته است.
کیکل روز دوشنبه در اطراف شهر ام سیاله هدف پهپاد نیروهای حمایت سریع قرار گرفت؛ در این حمله سه نفر از محافظان شخصی او و یک فرمانده میدانی کشته شدند.
در مقابل، نیروهای واکنش سریع مدعی شدند که حمله سپر سودان را دفع کرده و شمار زیادی از نیروهای متخاصم را کشته یا اسیر کردهاند.
ارتش سودان از ابتدای هفته عملیات گستردهای برای بازپسگیری مناطق بارا، کازقیل و ام سیاله آغاز کرده است. این بزرگترین عملیات نظامی پس از سقوط شهر الفاشر به شمار میرود.
ارتش سهشنبه صبح حملات هوایی سنگینی با پهپادها علیه مواضع حمایت سریع در المزروب شمال کردفان انجام داد. منابع محلی گزارش دادند که ارتش دامنه حملات خود را در اطراف ام سیاله و بارا گسترش داده، در حالی که نیروهای واکنش سریع همچنان مواضع خود را حفظ کردهاند.
«منی ارکو مناوی» حاکم دارفور و رئیس جنبش آزادی سودان، اعلام کرد که نیروهای مشترک تحت فرمان او در شمال کردفان پیروزیهایی به دست آوردهاند. اما نیروهای واکنش سریع در بیانیهای در تلگرام مدعی شدند که شکست گستردهای به ارتش وارد کردهاند و صدها نفر را کشته یا زخمی کرده و دهها خودرو و تجهیزات نظامی را به غنیمت گرفتهاند.
جبهه کردفان شاهد تحولات سریع است؛ ارتش برای بازپسگیری شهرها حملاتی انجام میدهد و با حمایت سریع تلاش دارد راههای اصلی میان الابیض و ام درمان را تحت کنترل نگه دارد.
نبردها تاکتیکی در جریان است و هر دو طرف با انتشار ویدئوها در شبکههای اجتماعی مدعی برتری میشوند. این تشدید درگیریها همزمان با تلاشهای «گروه چهارجانبه» شامل آمریکا، عربستان، امارات و مصر برای تثبیت آتشبس انسانی سهماهه و زمینهسازی برای مذاکرات سیاسی صورت میگیرد.
