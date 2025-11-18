به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز (سه‌شنبه ۲۷ آبان) در تماس تلفنی با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نگرانی عمیق تهران از تداوم تنش میان افغانستان و پاکستان را تکرار کرد و آمادگی کامل ایران را برای ایفای نقش میانجی و تسهیل‌کننده مذاکرات منطقه‌ای به‌منظور کاهش درگیری‌ها و برقراری صلح اعلام نمود.

عراقچی در این گفت‌وگوی تلفنی تأکید کرد که ایران با به کارگیری مساعی جمیله خود برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو همسایه حمایت می‌کند و آماده است میزبان یا تسهیل‌کننده گفت‌وگوهای صلح باشد.

امیرخان متقی نیز از ابتکار و موضع سازنده ایران استقبال کرد و آن را «گامی مثبت در جهت حفظ صلح و همکاری منطقه‌ای» خواند.

وی تأکید کرد که حفظ ثبات و تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های منطقه‌ای یک اولویت مهم برای افغانستان است.

کارشناسان معتقدند این تلاش تهران می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند، هرچند موفقیت آن به تعهد اسلام‌آباد و کابل بستگی دارد.

گفتنی است، این مکالمه، دومین تماس تلفنی مستقیم میان دو مقام در کمتر از ۱۰ روز است؛ تماس قبلی در ۱۸ آبان انجام شد و عراقچی بر لزوم حل اختلافات از طریق دیپلماسی تأکید کرد و آمادگی ایران برای میانجی‌گری سازنده را اعلام نمود.

