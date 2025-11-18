تداوم نفوذ رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ادامه سیاست اشغالگری ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه، امروز یکی از خودروهای گشتی اسرائیلی پس از ورود به روستای «الصمدانیه» در حومه شمالی قنیطره، اقدام به ایجاد ایستبازرسی کرده است.
نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی دیروز دوشنبه هم به حومه مرکزی استان قنیطره یورش برده و یک ایست بازرسی ایجاد کردند.
یک روز قبلتر، نظامیان اشغالگر اسرائیلی بین روستای الصمدانیه الشرقیه و شهر خان ارنبه در حومه قنیطره پیشروی و یک ایست بازرسی در این منطقه ایجاد کردند.
اشغالگران رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود به خاک سوریه ادامه میدهند که نقض توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴، قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل است. سوریه این حملات را محکوم میکند و از جامعه بینالمللی میخواهد که موضع قاطعی برای توقف آنها اتخاذ کند.
