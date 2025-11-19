نفوذ ارتش اسرائیل به شهرک بُریقة در حومه قنیطره سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه به شهرک بُریقة واقع در حومه قنیطره در جنوب سوریه نفوذ کرد؛ این اقدام تنها چند ساعت پس از حمله توپخانه‌ای اسرائیل به منطقه صورت گرفت.

خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی پس از شلیک چهار گلوله توپ به جنگل‌های تل احمر شرقی در حومه جنوبی قنیطره، وارد شهرک بُریقة شدند.

همچنین نیروهای اسرائیلی به منطقه حوض یرموک در ریف درعا نیز نفوذ کردند. این تحولات پس از آن رخ داد که ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در اطراف قنیطره و درعا و روز دوشنبه در سه نقطه دیگر از حومه قنیطره، نفوذ کرده بود.

دمشق در واکنش به هر حمله، نقض‌های مکرر اسرائیل علیه حاکمیت سوریه را محکوم کرده و بر پایبندی خود به توافقنامه جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴ تأکید می‌کند.

اسرائیل به‌طور یکجانبه پس از سقوط نظام بشار اسد در اواخر ۲۰۲۴ اعلام کرد که توافق جداسازی نیروها فروپاشیده است.

در هفته‌های اخیر، تجاوزات اسرائیل در قنیطره شدت گرفته و شهروندان سوری از نفوذ به زمین‌های کشاورزی‌ به عنوان تنها منبع معیشت‌شان، و تخریب صدها اصله درخت از جنگل‌ها، بازداشت افراد، ایجاد ایست‌های بازرسی و بازرسی رهگذران، شکایت دارند.

با وجود اینکه دولت سوریه هیچ تهدیدی علیه تل‌آویو ایجاد نکرده، ارتش اسرائیل بارها به خاک سوریه نفوذ کرده و حملات هوایی انجام داده که به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب تجهیزات و انبارهای ارتش سوریه منجر شده است.

