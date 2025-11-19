به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «دنیل هاگاری» سخنگوی پیشین ارتش رژیم صهیونیستی، در کنفرانس سالانه اتحادیههای یهودی در آمریکای شمالی که در واشنگتن برگزار شد، اذعان کرد که اسرائیل «جنگ در شبکههای اجتماعی را باخته است» و خواستار تشکیل یک واحد تخصصی برای رصد و هدایت تبلیغات جهانی شد.
وی تأکید کرد که نیاز فوری به واحدی وجود دارد که ترکیبی از رصد فنی، تولید پیام، ایجاد هویتهای جعلی، استفاده از رباتهای برنامهریزیشده و وبلاگنویسان غیررسمی ـ ترجیحاً زنان جوان ـ باشد.
هاگاری افزود: «ما به همدلی مشترک با جوامع یهودی در خارج نیاز داریم. مردم خواهان حقیقت هستند، اما جهان دیجیتال با متن حرکت نمیکند، بلکه با تصویر، ویدئو و اعداد پیش میرود.»
سخنگوی پیشین ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانش به رویارویی رسانهای با خبرنگار نیویورک تایمز اشاره کرد که او را به دروغگویی در پرونده قتل شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی متهم کرده بود.
وی مدعی شد که سه مدرک درباره حادثه بیمارستان الاهلی در غزه ارائه کرده، از جمله تصویری از یک پهپاد، که به گفته او «گزارشهای خارجی را تغییر داد» و حتی جو بایدن رئیسجمهور وقت آمریکا در مسیر سفر به اسرائیل آن را مشاهده کرده است.
جنگ اطلاعات
سخنگوی پیشین ارتش رژیم صهیونیستی؛ غزه، کرانه باختری، حماس، لبنان، حزبالله، سوریه، عراق، انصارالله یمن و ایران، را جبهههایی شمرد که اسرائیل با آنها روبهروست.
او تأکید کرد که جبهه شبکههای اجتماعی از همه دشوارتر است و گفت: «جوانان اطلاعات را از شبکههای اجتماعی دریافت میکنند و این جبهه خطرناکتر از جبهههای نظامی است.»
هاگاری، بازسازی کامل دستگاه تبلیغاتی اسرائیل را ضروری دانست و هشدار داد که «نبرد واقعی طی ده سال آینده خواهد بود»؛ زمانی که دانشآموزی در شیکاگو یا چین، تکلیف مدرسهاش درباره حوادث ۷ اکتبر را با کمک ابزارهای هوش مصنوعی دریافت کند.
وی افزود: «ممکن است یک روایت بگوید: بدترین کشتار از زمان هولوکاست، و روایت دیگر بگوید: مبارزان حماس، فلسطین را آزاد کردند.»
هاگاری یادآور شد که به دلیل سخنانش درباره شرایط انسانی در غزه و ضرورت ورود کمکها، در داخل اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است، اما تأکید کرد که این کار برای جلوگیری از اتهام «گرسنگی دادن» ضروری بود.
او همچنین گفت: «همین موضوع درباره شمار شهدا در فلسطین صدق میکند. هیچکس تعداد اعضای حماس را مشخص نمیکند و این مشکل بزرگی در درک افکار عمومی است.»
