به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ به نقل از رسانههای محلی هند، اعلام راهپیمایی بدون مجوز از سوی برخی گروههای هندو در اطراف مسجد تاریخی سمبهل، موج تازهای از تنش مذهبی را در این منطقه ایجاد کرده است.
بهنوشته ایبیاِنای، این گروهها مدعیاند مسجد دوره گورکانیان بر بقایای معبدی به نام «هریهار» ساخته شده؛ ادعایی که جامعه مسلمان آن را بیاساس میداند.
گزارش رسانهها میافزاید برگزارکنندگان قصد دارند در نوزدهم نوامبر مسیر دو و نیم کیلومتری اطراف مسجد را طی کنند، با وجود اینکه مقام های اوتارپرادش (یکی از ایالتهای شمالی کشور هندوستان) تأکید دارند هیچ درخواستی برای مجوز دریافت نشده است.
همچنین پلیس سمبهل پروندهای علیه دو عضو کمیته مسجد به اتهام ایجاد تنش هنگام بازدید کارشناسان سازمان باستانشناسی ثبت کرده است.
