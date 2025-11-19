به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه عین‌الحلوه در شهر صیدا واقع در جنوب لبنان، به شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از فلسطینیان انجامید.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در تازه‌ترین آمار، شمار شهدا به ۱۴ نفر رسیده است.

خبرنگار المیادین گزارش داد که این حمله با شلیک سه موشک به یک پارکینگ خودرو در خیابان «التحتانی» داخل اردوگاه صورت گرفت و ده‌ها نفر زخمی شدند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی مدعی شد که در این حمله هیچ یک از رهبران فلسطینی هدف قرار نگرفته‌اند.

«هانی الدالی» تحلیلگر المیادین نیز تأکید کرد که محل هدف یک زمین ورزشی شناخته‌شده بوده و هیچ‌گونه فعالیت نظامی در آن وجود نداشته است.

واکنش‌ها و مواضع

حماس در بیانیه‌ای ادعای ارتش اسرائیل مبنی بر هدف قرار دادن مرکز آموزشی این جنبش را «دروغ و افتراء» دانست و تأکید کرد که در اردوگاه‌های فلسطینی در لبنان هیچ‌گونه تأسیسات نظامی وجود ندارد. حماس توضیح داد که محل هدف، یک زمین ورزشی بوده که نوجوانان در آن حضور داشتند.

جهاد اسلامی این حمله را «نقض آشکار حاکمیت لبنان» و نشانه‌ای از سیاست‌های توسعه‌طلبانه دشمن دانست و خواستار مسئولیت‌پذیری جامعه جهانی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی شد.

کمیته‌های مقاومت مردمی این جنایت را «سیلی تازه بر صورت حامیان توافق‌های سازش» توصیف کردند.

جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین و جبهه مردمی در لبنان نیز این حمله را محکوم کرده و آن را ادامه سیاست‌های نسل‌کشی رژیم صهیونیستی خواندند.

هیئت علمای فلسطین این اقدام را «ترکیبی از تروریسم و بزدلی» دانست و تأکید کرد که این حمله بخشی از سلسله تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه، کرانه باختری و لبنان است.

گفتنی است وزارت بهداشت لبنان پیش‌تر از شهادت یک نفر در حمله پهپادی اسرائیل به خودرویی در شهرک «بلیدا» در منطقه مرجعیون خبر داده بود.

همچنین در حمله دیگری، یک پهپاد اسرائیلی خودرویی را در شهر «بنت‌جبیل» با دو موشک هدف قرار داد که به شهادت یک نفر انجامید.

..............................

پایان پیام/ 167