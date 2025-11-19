به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه با صدور بیانیه‌ای، ادامه نقض‌های رژیم صهیونیستی علیه توافق آتش‌بس را محکوم کرد و اعلام داشت که تا شامگاه ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، ۳۹۳ مورد نقض این توافق ثبت شده است.

طبق بیانیه، این نقض‌ها منجر به شهادت ۲۷۹ غیرنظامی شامل کودکان، زنان و سالمندان و زخمی شدن ۶۵۲ نفر دیگر با جراحات مختلف شده است. همچنین ۳۵ شهروند در جریان عملیات نفوذ و یورش نیروهای اسرائیلی بازداشت شده‌اند.

تجاوزات رژیم صهیونیستی شامل:

- ۱۱۳ مورد تیراندازی مستقیم به خانه‌ها و شهروندان؛

- ۱۷ عملیات نفوذ به مناطق مسکونی و کشاورزی؛

- ۱۷۴ حمله زمینی، هوایی و توپخانه‌ای؛

- ۸۵ مورد تخریب خانه‌ها و تأسیسات غیرنظامی.

دفتر رسانه‌ای این اقدامات را «رویکردی سازمان‌یافته برای گسترش ویرانی و مجازات جمعی مردم» دانست.

در بیانیه تأکید شد که رژیم صهیونیستی مسئول کامل پیامدهای انسانی و امنیتی این نقض‌هاست و ادامه آن فرصت‌های آرامش و تلاش‌های بین‌المللی برای حفظ ثبات را از بین می‌برد.

دفتر رسانه‌ای غزه همچنین از رئیس‌جمهور آمریکا، کشورهای میانجی و شورای امنیت سازمان ملل خواست برای توقف فوری تجاوزات اسرائیل و الزام تل‌آویو به پایبندی به مفاد توافق آتش‌بس و پروتکل انسانی ضمیمه آن اقدام کنند.

...................................

پایان پیام/ 167