به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در اولین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، شیخ خالد المُلّا، رئیس جمعیت علمای اهلسنّت عراق، سخنرانی مهمی ایراد کرد و نقش جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از امت اسلامی و مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی ستود.
در این نشست بینالمللی که با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و شخصیتهای جهان اسلام برگزار شد، شیخ المُلّا با اشاره به ماهیت الهی نبرد میان حق و باطل، رژیم صهیونیستی را عامل جنایتهای گسترده در غزه، قدس، لبنان، سوریه، عراق و تجاوز اخیر به جمهوری اسلامی ایران دانست.
وی با تأکید بر اینکه پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این تجاوزات، موضعی تاریخی و در تراز امت اسلامی بود، اظهار داشت: در طول بیش از ۷۵ سال، هیچکس چنین پاسخی به رژیم صهیونیستی نداده بود. این اقدام جمهوری اسلامی، چهره حقیقی ایمان و مقاومت را نمایان ساخت.
شیخ المُلّا همچنین از رهبری دینی و نظامی جمهوری اسلامی، بهویژه از هدایتهای حضرت آیتالله سید علی خامنهای، تجلیل کرد و آن را دارای همان روحیهای دانست که در نسل نخست اصحاب پیامبر اکرم (ص) دیده میشود.
او ضمن بزرگداشت شهدای محور مقاومت، از جمله شهید قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و شهید سید حسن نصرالله، از علما خواست نسل جوان امت را نسبت به اهمیت موضع جمهوری اسلامی و خطر طرحهای صهیونیستی آگاه سازند.
رئیس جمعیت علمای اهلسنّت عراق در پایان بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی و ایستادگی مشترک در برابر تهدیدهای صهیونیستی ـ آمریکایی تأکید کرد.
