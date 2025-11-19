شیخ محمد قدوره: ایران پیشگام جبهه عزت اسلامی و دفاع از ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ محمد قدوره، رئیس مرکز بدر الکبری از فلسطین، در اولین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی» به همت مجمع جهانی قادمون، بر نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین و مقاومت اسلامی تأکید کرد.
در این وبینار مجازی، شیخ قدوره با تقدیر از برگزارکنندگان نشست و تبریک به جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، آیتالله سید علی خامنهای، گفت که ایران پیشگام جبهه عزت اسلامی است و خدماتی ارائه کرده که بسیاری از دولتها و حکام عرب قادر به انجام آن نیستند.
وی با اشاره به بیش از چهار دهه تحریم و فشارهای بینالمللی بر ایران، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز با اقتدار و صلابت در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستاده و نشان داده که تنها وفاداری به اصول و مقاومت در برابر استکبار است که عزت و کرامت امت اسلامی را حفظ میکند.
شیخ قدوره همچنین از برخی کشورهای عربی که در کنار اسرائیل ایستادهاند و دستورات آمریکا و اسرائیل را اجرا میکنند، انتقاد کرد و گفت: ایران و محور مقاومت از یمن تا لبنان و فلسطین، تنها جبههای هستند که عزت، شرف و کرامت امت اسلامی را حفظ میکنند.
رئیس مرکز بدر الکبری، پاسخ اخیر ایران به تجاوزات رژیم صهیونیستی را غیرمنتظره و سرنوشتساز خواند و افزود: این پاسخ، عزت و شرافت امت اسلامی را احیا کرد و نشان داد که قدرت حقیقی در ایمان، اراده و پایبندی به اصول نهفته است.
او در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده محور مقاومت، تأکید کرد که جهان بهزودی شاهد آزادی فلسطین و پیروزی جبهه عزت اسلامی خواهد بود و مقاومت همچنان ادامه خواهد داشت.
