یمن درگیر سومین بحران بزرگ غذایی جهان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۳۰ سازمان بین‌المللی و محلی فعال در یمن اعلام کردند این کشور درگیر سومین بحران بزرگ غذایی جهان است و نیمی از جمعیت آن با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ در حالی‌ که نیمی از کودکان زیر پنج سال این کشور نیز از سوءتغذیه مزمن رنج می‌برند.

به گزارش این سازمان‌ها، یمن با بحرانی انسانی بی‌سابقه مواجه است و یک خانواده از هر سه خانواده، سطحی متوسط تا شدید از ناامنی غذایی را تجربه می‌کند.

در میان این سازمان‌ها نام سازمان نجات کودکان، سازمان بین‌المللی آکسفام و شورای پناهندگان دانمارک نیز به چشم می‌خورد. این سازمان‌ها در بیانیه‌ای مشترک از جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده خواستند با توجه به فرا رسیدن روز جهانی غذا برای مقابله با بحران گرسنگی در یمن اقدام فوری انجام دهند.

بر اساس این بیانیه، دو استان الحدیده و تعز با سطح بحرانی سوءتغذیه مواجه‌اند و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ میزان سوءتغذیه حاد در این مناطق بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که دستاوردهای چند سال گذشته در حوزه سلامت و تغذیه را تهدید می‌کند.

این سازمان‌ها هشدار دادند که وضعیت با سرعتی نگران‌کننده رو به وخامت است و احتمال می‌رود تا آغاز سال آینده میلادی بیش از ۱۸ میلیون نفر در یمن با سطوح بحرانی گرسنگی مواجه شوند و حدود ۴۱ هزار نفر نیز در آستانه قحطی قرار بگیرند.

بحران اقتصادی، تداوم جنگ، کمبود آب و تغییرات اقلیمی از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده‌اند. افزون بر این، محدودیت‌های وضع‌شده در مناطق شمالی کشور از جمله محدودیت تردد زنان شاغل در عرصه امداد و نیاز آنان به همراهی مردان، مانع جدی در ارائه کمک‌های بشردوستانه است.

سازمان‌ها تأکید کردند که تنها با پرداختن به ریشه‌های بحران غذایی از جمله پایان دادن به جنگ داخلی و حمایت از روند صلح، تقویت اقتصاد و توانمندسازی بخش کشاورزی و معیشت‌های محلی می‌توان از قحطی گسترده جلوگیری کرد.

یمن نزدیک به یک دهه است که صحنه درگیری میان نیروهای ائتلاف سعودی و نیروهای مسلح یمن است؛ جنگی که یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را رقم زده و میلیون‌ها نفر را وابسته به کمک‌های بشردوستانه کرده است.

