یمن در آستانه فاجعه انسانی/ ۱۷ میلیون یمنی در خطر قحطی

یمن یکی از بدترین بحران‌های انسانی تاریخ معاصر را تجربه می‌کند. پس از گذشت ۱۰ سال از آغاز جنگ علیه یمن که همچنان ادامه دارد، شرایط زندگی و اقتصادی مردم این کشور سال‌به‌سال وخیم‌تر شده است. زیرساخت‌های یمن تقریباً به‌طور کامل فروپاشیده و این امر تأثیر عمیقی بر زندگی شهروندان این کشور گذاشته است.

برآوردهای سازمان‌های بشردوستانه برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که بیش از ۱۹.۵ میلیون نفر در یمن —یعنی بیش از نیمی از جمعیت ۳۴.۹ میلیونی این کشور—نیازمند کمک‌های فوری انسانی و خدمات حفاظتی هستند. این رقم نسبت به سال گذشته ۱.۳ میلیون نفر افزایش یافته و سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که در صورت عدم اقدام فوری، بحران انسانی در یمن تشدید خواهد شد.

بین ۱۷.۱ تا ۱۷.۶ میلیون یمنی با ناامنی غذایی شدید مواجه‌اند و میلیون‌ها نفر در یمن در آستانه قحطی قرار دارند. بیش از ۴.۵ میلیون نفر در این کشور نیز آواره داخلی هستند و در شرایطی اسفناک با دسترسی محدود به آب، غذا و آموزش زندگی می‌کنند. سیستم بهداشت یمن در آستانه فروپاشی است و تنها نیمی از مراکز درمانی این کشور به‌طور کامل فعال‌اند.

حدود ۲.۳ میلیون کودک زیر پنج سال در یمن با سوءتغذیه شدید مواجه‌اند که جان آن‌ها را تهدید می‌کند. بیماری‌هایی مانند وبا به‌دلیل کمبود شدید آب سالم و خدمات بهداشتی در این کشور در حال گسترش‌اند. حدود ۱۷.۴ میلیون نفر در یمن به این خدمات دسترسی ندارند. در بخش آموزش، تنها ۶۵ درصد مدارس این کشور، فعال‌اند و نسل‌هایی کامل از تحصیل محروم شده‌اند.

بحران تأمین مالی

سازمان ملل اعلام کرده که برای اجرای برنامه پاسخگویی بشردوستانه در یمن در سال ۲۰۲۵، به بودجه‌ای بین ۲.۴۷ تا ۲.۵ میلیارد دلار نیاز دارد، اما تاکنون تنها ۱۷۳ میلیون دلار—کمتر از ۷درصد —تأمین شده است.

«آن فان هافر» مدیر فعالیت‌های مامایی در سازمان پزشکان بدون مرز، گفت که فروپاشی نظام سلامت کشور یمن، زنان و کودکان این کشور را در معرض خطرات جدی قرار داده است. با این حال، ما به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه ساحل غربی فعالیت می‌کنیم که بیش از نیم میلیون نفر را پوشش می‌دهد.»

او افزود که زنان با بارداری‌های پرخطر در یمن گاهی مجبورند سه ساعت با خودرو سفر کنند تا به بیمارستان برسند. اگر درمان به‌موقع انجام نشود، ۱۵ درصد از زایمان‌ها ممکن است با عوارض کشنده همراه باشند.

وضعیت پیچیده و دشوار

«انس الحماطی» مدیر دفتر یمن در سازمان «هدیه‌دهندگان» در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت که وضعیت انسانی در یمن حتی پیش از جنگ نیز بسیار دشوار بود. یمن یکی از ۱۰ کشور فقیر جهان بود و ۷۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کردند. جنگ، دردی تازه بر میلیون‌ها یمنی افزود. این سازمان از سال ۲۰۱۲ در زمینه آموزش، سلامت، حمایت از مناطق آواره و تجهیز مراکز درمانی فعالیت دارد.

او افزود که طولانی شدن جنگ و افزایش خطرات، هزینه‌های عملیاتی سازمان‌های بشردوستانه را افزایش داده، به‌ویژه در نیمه اول سال جاری که با کاهش بی‌سابقه بودجه بین‌المللی مواجه بوده‌اند.

«عبدالسلام المدانی» رئیس صندوق مبارزه با سرطان، نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت قطر گفت که این صندوق داروهای شیمی‌درمانی، بیولوژیک، محلول‌های آزمایشگاهی و جراحی‌ها را به‌صورت رایگان ارائه می‌دهد.

او افزود که در حال تجهیز بیمارستانی برای درمان بیماران سرطانی در صنعا هستند و امیدوارند سازمان‌های بین‌المللی در تأمین تجهیزات پزشکی و داروها نقش ایفا کنند، زیرا بسیاری از بیماران مجبورند برای درمان به خارج سفر کنند.

بحران واردات و بنادر

عملیات امدادی در یمن به‌دلیل توقف واردات از طریق بنادر این کشور، دچار اختلال شده‌اند. حملات آمریکا و اسرائیل به بنادر عدن، مکلا، المخا و الصلیف، فشار زیادی بر بنادر عدن و الحدیده وارد کرده‌اند. این دو بندر اکنون بیش از ۹۰ درصد واردات یمن—از جمله غذا، دارو، سوخت و مواد اولیه حیاتی—را تأمین می‌کنند.

